【台灣疫情】兩天內採檢報告可全數上傳 台灣擬不再公布校正回歸

台灣新冠肺炎本土確診個案持續激增，今天新增262例本土個案，另有65例校正個案，總計新增327名病例，並有13例死亡個案。指揮中心指揮官陳時中表示，校正回歸個案已相當少，2天內可以將過去「塞車」的採檢報告全數上傳，考慮不再公布校正回歸數目。

回歸病例指個案採檢通報後，因檢體運送、實驗室量能、無法及時登打檢驗結果等因素，未於2天內完成檢驗結果報告的個案。陳時中以有校正回歸和沒有校正回歸的圖示分析疫情趨勢。他表示，目前校正回歸的數目還是以雙北較多，各有39例以及19例。校正回歸的趨勢圖這三天較平，等於是一個申報情況，從採檢日來看，則有明顯的下降，Rt值（有效傳染數）下降也是這道理。

醫療應變組副組長羅一鈞則表示，指揮中心一直在清理未完成的案件，大部分是檢驗結果未完成的案件，現在資訊人員已經努力跟醫療人員接洽排除問題，目前統計剩下6437筆資料，預計這兩天可全數完成上傳。

陳時中強調，Rt下降是過去14天的成果，不代表現在可以放鬆，未來還是要靠持續努力，才能維持戰果。

截至6月1日，台灣累計8842例確診，包括7647例本土病例。

【台灣疫情】本土連校正增347宗病例 再多15人死

【台灣疫情】台當局稱將買本土疫苗 但前綠營立委直言不敢打

【台灣疫情】藍營施壓蔡英文？80歲台新黨主席郁慕明 赴大陸打疫苗（有片）（第二版）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道