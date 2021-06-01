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【躺平主義】世代之爭：富豪質疑青年「躺平」中國靠誰？結果這樣

社會熱點 17:34 2021/06/01

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【躺平主義】世代之爭：富豪質疑青年「躺平」中國靠誰？結果這樣

「躺平」成了內地網絡近期熱詞，意即職場疲倦後、寧過平淡生活，年輕一代紛熱議「躺平」主義。但內地富豪新東方董事長俞敏洪卻對此反對，直指年輕人如果都「佛系」生活，那麼國家靠誰？但這一質疑遭到部份網民激辯。

「躺平」一詞來自百度貼吧中一個已被刪除的貼文，題為《躺平即是正義》：

兩年多沒有工作了，都在玩，沒覺得哪裏不對，壓力主要來自身邊人互相對比後尋找的定位和長輩的傳統觀念，它們會無時無刻在你身邊出現。你每次看見的新聞熱搜也都是明星戀愛、懷孕之類的「生育周邊」，就像某些「看不見的生物」在製造一種思維強壓給你，人大可不必如此。

我可以像（古希臘哲學家）第歐根尼只睡在自己的木桶裏曬太陽，也可以像（古希臘哲學家）赫拉克利特住在山洞裏思考「邏各斯（古希臘哲學）」，既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮，那我可以自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。

豆瓣網上，也有網民發帖感嘆世事維艱，「有一天突然釋然了，開始過最平淡最簡樸最隨心所欲的生活，他一個月消費200元人民幣，什麼房子車子似乎已經與他無關了。每年經濟來源的主要管道是去橫店當群演，躺屍兩個月。其餘時間做自己最想做的事情，騎馬劈柴周遊世界，當然遊也是窮遊了」。

這個詞既能形象的説明人們生活的無奈，一下子產生了共鳴，於是在網上掀起一輪又一輪熱浪。

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5月30日，在第四屆中國青年企業家峰會上，作為新東方董事長的俞敏洪，談到「年輕人躺平的問題」；他說，格力電器董事長董明珠和他聊，他們這一代企業家要激起年輕人奮鬥精神，不能鼓勵打遊戲、借款消費，而是為中國創造財富。

俞敏洪稱：

現在年輕人「躺平」，太佛系的話，國家的未來靠誰做？

俞敏洪的言論在微博上引發了網友熱烈討論。有的網友反駁表示，「你讓我有份工作早九晚五有雙休，能養活一家老小，車貸房貸不用愁的話，你讓我坐起絕對不躺起」。

有的網友表示勞工權益才是關鍵：

不保障工人權益，不提高工人福利待遇，只知道居高臨下呵斥你別躺平，沒有用。要是勞動收入合理，工作強度時間合法，35不被優化，職業能體現人的價值，人們巴不得站起來爭取幸福生活，誰願意躺平？被房價和高強度工作剝奪生活的現代人，剩下多少心思去奉獻。一邊提倡996（上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天），一邊斥責躺平，又蠢又壞。

還有的網友指出了俞敏洪那一代人，與當今一代年輕人所處環境已有所不同。他認爲，「請不要把你們這一代人的奮鬥跟現在年輕人同日而語，你們當年不用996就能輕鬆買房，現在的年輕人在北上廣深奮鬥到35如果就被裁，攢的錢還不夠買深圳一間廁所，然後996還落下一生病，有什麽理由不躺平？」

但也有不少網民認為，「躺平」總體不是應對生活無奈遭遇的良方。

責任編輯：鄧國強

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