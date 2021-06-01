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【躺平主義】被批毒雞湯背後：「躺平」 恐成內循環夢魘？

社會熱點 19:11 2021/06/01

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【躺平主義】被批毒雞湯背後：「躺平」 恐成內循環夢魘？

「躺平」成了內地網絡近期熱詞，意即職場內倦後、寧過平淡生活，年輕一代紛熱議「躺平」主義；但也有內地輿論對此反駁，直指倡議「躺平生活」無異於宣揚「毒雞湯」、甚至可說是可恥行為。激烈言詞背後，是躺平或佛系意潮對，或許對社會經濟發展埋下利空因素。

「躺平主義」是指年輕人出於對社會、工作環境的疲倦，與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇「躺平」的處事態度；即降低自己的慾望，不再過分追求，僅求能維持生活的最低標準即可。

【躺平主義】世代之爭：富豪質疑青年「躺平」中國靠誰？結果這樣

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內地一篇《躺平即是正義》的文章在網路上引發熱議，作者在文中大談「躺平即正義」，描述自己是如何在2年沒有穩定工作的情況下，透過極低的生活消費跟打零工，維持「自由」狀態。不少內地網友響應，「躺平學」風行一時。

南方日報：躺平可恥，哪來的正義感？

然而，中國各界不乏對「躺平主義」的負面評論。《南方日報》5月20日刊登名為〈躺平可恥，哪來的正義感？〉的評論稱，一些本該活力四射的年輕人變成「佛系青年」；長期浸淫在「喪文化」的語言框架中，不免沾染消極情緒。在壓力面前「躺平」不僅不正義，還是可恥的，這樣的「毒雞湯」無任何價值。

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清華大學教育研究院副教授李鋒亮也發文批評，年輕人因不喜歡內卷（內地民間用語，指「壓榨自己，極度競爭，以獲取微小的優勢」），就選擇躺平，是不負責任的。共青團微博5月27日也發文號召年輕人「不負使命，不負家國，不要躺平」。

內地學者認為，「躺平族」對於經濟發展有很多不利影響，消費者是拉動經濟發展最主要的因素，但年輕人沒錢就不消費，這樣勢必對經濟有負面影響。

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胡潤公佈內地大消費民企百強榜 華為、美的、海天位列頭三

國家「雙循環（內循環與外循環）」經濟戰略中，內循環是指內需，很帶程度上要靠內部消費拉動。

根據新浪財經調查的數據，2020年北京薪資中位數已達6,906元（人民幣，下同），上海工資中位數6,378元，但一、二線城市龐大的消費支出卻讓年輕人叫苦連天。

中國線上房地產平台「貝殼找房」5月27日發布的報告指出，中國房價最高的3個城市分別是深圳、北京、上海，而在深圳居住的普通居民家庭，需要「不吃不喝27年才能夠買得起一套房子」，因此中國青年對於生活的無力感並非毫無理由。

人民大學教育學院教授程方平認為，政府及媒體必須更積極引導幫助年輕人更有機會實現自己理想。

【知識庫：躺平主義由來】

「躺平」一詞來自百度貼吧中一個已被刪除的貼文，題為《躺平即是正義》：

兩年多沒有工作了，都在玩，沒覺得哪裏不對，壓力主要來自身邊人互相對比後尋找的定位和長輩的傳統觀念，它們會無時無刻在你身邊出現。你每次看見的新聞熱搜也都是明星戀愛、懷孕之類的「生育周邊」，就像某些「看不見的生物」在製造一種思維強壓給你，人大可不必如此。

我可以像（古希臘哲學家）第歐根尼只睡在自己的木桶裏曬太陽，也可以像（古希臘哲學家）赫拉克利特住在山洞裏思考「邏各斯（古希臘哲學）」，既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮，那我可以自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。

豆瓣網上，也有網民發帖感嘆世事維艱，「有一天突然釋然了，開始過最平淡最簡樸最隨心所欲的生活，他一個月消費200元人民幣，什麼房子車子似乎已經與他無關了。每年經濟來源的主要管道是去橫店當群演，躺屍兩個月。其餘時間做自己最想做的事情，騎馬劈柴周遊世界，當然遊也是窮遊了」。

這個詞既能形象的説明人們生活的無奈，一下子產生了共鳴，於是在網上掀起一輪又一輪熱浪。

責任編輯：鄧國強

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