【躺平主義】新華社民調問生不生三胎 逾九成答完全不考慮

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【躺平主義】被批毒雞湯背後：「躺平」 恐成內循環夢魘？
中央宣布開放三孩政策之際，內地社會恰巧熱議清心寡欲、不折騰的「躺平主義」。在此背景下，新華社一度在官方微博舉辦網絡投票，問人們生不生三孩，但1.4萬名投票者中，卻有1.3萬人勾選「完全不考慮」，即選擇「躺平」不生的佔壓倒性九成比例。新華社疑似提前關閉投票。
中共中央政治局會議5月31日決議開放生育三孩後，內地大小官媒均以頭條快報處理。其中，官媒新華社在當天下午3時22分，在其新浪微博帳號舉辦網絡投票，還寫上「三孩生育政策來了，你準備好了嗎」的字眼。
在這項原預設為期7天的投票中，新華社依序列出了「準備好了，迫不及待」、「已提上日程」、「猶豫中，很多問題待考慮」、「完全不考慮」等4個選項。不久，在1.4萬名參與投票者中，多達1.3萬人勾選「完全不考慮」；回答其他3項者僅100多至600多人，總和僅1200餘人。
網民：獨生子女真幸福 可以養4老人3小孩
新華社當天傍晚撤下這項網絡投票。但網民繼續在不同平台熱議生不生三孩。微博相關新聞下，用戶留言道：
國家統計局的數據顯示，2020年中國出生人口數量為1200萬人，相比2019年的1465萬人減少了265萬人，降幅約18%。由此，從2017-2020年，中國出生人口數量已經連續4年下降。
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【知識庫：躺平主義】
「躺平主義」是指年輕人出於對社會、生活環境的疲倦，與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇「躺平」的處事態度；即降低自己的慾望，不再過分追求，僅求能維持生活的最低標準即可。
「躺平」一詞來自百度貼吧中一個已被刪除的貼文，題為《躺平即是正義》：
兩年多沒有工作了，都在玩，沒覺得哪裏不對，壓力主要來自身邊人互相對比後尋找的定位和長輩的傳統觀念，它們會無時無刻在你身邊出現。你每次看見的新聞熱搜也都是明星戀愛、懷孕之類的「生育周邊」，就像某些「看不見的生物」在製造一種思維強壓給你，人大可不必如此。
我可以像（古希臘哲學家）第歐根尼只睡在自己的木桶裏曬太陽，也可以像（古希臘哲學家）赫拉克利特住在山洞裏思考「邏各斯（古希臘哲學）」，既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮，那我可以自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。
豆瓣網上，也有網民發帖感嘆世事維：
有一天突然釋然了，開始過最平淡最簡樸最隨心所欲的生活，他一個月消費200元人民幣，什麼房子車子似乎已經與他無關了。每年經濟來源的主要管道是去橫店當群演，躺屍兩個月。其餘時間做自己最想做的事情，騎馬劈柴周遊世界，當然遊也是窮遊了。
這個詞既能形象的説明人們生活的無奈，一下子產生了共鳴，於是在網上掀起一輪又一輪熱浪。
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責任編輯：鄧國強
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