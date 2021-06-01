▲ 【躺平主義】新華社民調問生不生三胎 逾九成答完全不考慮

中央宣布開放三孩政策之際，內地社會恰巧熱議清心寡欲、不折騰的「躺平主義」。在此背景下，新華社一度在官方微博舉辦網絡投票，問人們生不生三孩，但1.4萬名投票者中，卻有1.3萬人勾選「完全不考慮」，即選擇「躺平」不生的佔壓倒性九成比例。新華社疑似提前關閉投票。

中共中央政治局會議5月31日決議開放生育三孩後，內地大小官媒均以頭條快報處理。其中，官媒新華社在當天下午3時22分，在其新浪微博帳號舉辦網絡投票，還寫上「三孩生育政策來了，你準備好了嗎」的字眼。

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在這項原預設為期7天的投票中，新華社依序列出了「準備好了，迫不及待」、「已提上日程」、「猶豫中，很多問題待考慮」、「完全不考慮」等4個選項。不久，在1.4萬名參與投票者中，多達1.3萬人勾選「完全不考慮」；回答其他3項者僅100多至600多人，總和僅1200餘人。

網民：獨生子女真幸福 可以養4老人3小孩

▲ 新華社網絡民調。

▲ 新華社網絡民調。

新華社當天傍晚撤下這項網絡投票。但網民繼續在不同平台熱議生不生三孩。微博相關新聞下，用戶留言道：

這根本不是生的問題，是教育住房及就業等等綜合因素的大問題，生只是小問題。

我覺得還是先解決醫療就業住房教育養老的問題，再來談三胎。

我關心的是支持配套措施有哪些？生活壓力太大的話，年輕人是不願意生的。

他們到底知不知道大部分年輕人養活自己就已經很累了？

這屆獨生子女真的幸福，可以養4個老人，3個小孩。

先解決最基本的生育福利以及女性生育會必然面對的職場困境職場不公等問題，再鼓勵她們生孩子吧！

國家統計局的數據顯示，2020年中國出生人口數量為1200萬人，相比2019年的1465萬人減少了265萬人，降幅約18%。由此，從2017-2020年，中國出生人口數量已經連續4年下降。

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【知識庫：躺平主義】

「躺平主義」是指年輕人出於對社會、生活環境的疲倦，與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇「躺平」的處事態度；即降低自己的慾望，不再過分追求，僅求能維持生活的最低標準即可。

「躺平」一詞來自百度貼吧中一個已被刪除的貼文，題為《躺平即是正義》：

兩年多沒有工作了，都在玩，沒覺得哪裏不對，壓力主要來自身邊人互相對比後尋找的定位和長輩的傳統觀念，它們會無時無刻在你身邊出現。你每次看見的新聞熱搜也都是明星戀愛、懷孕之類的「生育周邊」，就像某些「看不見的生物」在製造一種思維強壓給你，人大可不必如此。 我可以像（古希臘哲學家）第歐根尼只睡在自己的木桶裏曬太陽，也可以像（古希臘哲學家）赫拉克利特住在山洞裏思考「邏各斯（古希臘哲學）」，既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮，那我可以自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。

豆瓣網上，也有網民發帖感嘆世事維：

有一天突然釋然了，開始過最平淡最簡樸最隨心所欲的生活，他一個月消費200元人民幣，什麼房子車子似乎已經與他無關了。每年經濟來源的主要管道是去橫店當群演，躺屍兩個月。其餘時間做自己最想做的事情，騎馬劈柴周遊世界，當然遊也是窮遊了。

這個詞既能形象的説明人們生活的無奈，一下子產生了共鳴，於是在網上掀起一輪又一輪熱浪。

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責任編輯：鄧國強

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