【三孩政策】三胎買樓半價？3年產假？ 這些谷生育建議惹議

內地宣布將實施三孩政策後，「不想生」、「不敢生」的話題隨即熱爆網絡，網民紛紛表示，樓價、教育成本高昂、照顧壓力等等，才是阻礙生育的根源。

攜程聯合創辦人、人口經濟學家梁建章建議，在高樓價地區實行三胎買樓半價的優惠政策；全國人大代表朱列玉則提出，延長產假至3年，配套相應生育獎勵政策，提高年輕人生育意願。但這些建議都遭網民抨擊。

高樓價地區生仔買樓有折 網民：促進炒樓

梁建章發表評論文章認為，現在制約育齡夫婦生育孩子的一個重要原因是高樓價，這對大城市的工薪階層尤為明顯。現在樓價裡一大半都是土地價格，即地方政府收的稅，把這部分作為購房補貼的返回給家庭（比如在高房價地區：一孩房價九折，二孩七折，三孩五折），並且同時增加那個地方的建設用地指標。

他還建議，通過「稅收支持」來提升生育率，對於二孩和多孩家庭，除了給予一定的現金補貼外，可以減免全部或者部分的社保繳費和個人所得稅。此外，由政府直接或牽頭興建大量托育設施，減輕看護孩子的時間和精力成本；通過「生育休假」，鼓勵企業提供女性友好的工作環境。還要教育減負，改革高考制度。

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網民主要評論梁建章的三胎買樓半價政策建議，質疑這只會促進炒樓，又認為願意在大城市生育三孩的人，對樓價應不大在意，有人戲稱「富人生三個，半價買房，然後全價轉賣」，「工薪階層不多生也不是因為房子，而是生活成本和養娃成本太高。你這福利簡直就是專給富人享受了」。亦有人批評「提出這種建議除了譁眾取寵有現實意義嗎？」但對於稅收支持、增建托兒設施等建議就表示支持。

產假延長至3年 國家承擔部分人工

另外，「紅星新聞」引述一直力促放開三孩政策的全國人大代表朱列玉建議，延長產假至3年，使得婦女生育後有足夠的時間照看孩子，直至小孩進入幼兒園等託管機構。目前女職工生育享受98天產假，每多生育1個嬰兒，增加產假15天。

他指出，這3年期間，女職工享受基本工資，這一部分不能全部讓企業承擔，國家也需負擔一部分。他並建議，這一部分可由國家專項財政或社會保險予以支持。他又倡將幼兒教育納入基本義務教育，減輕養育子女的成本負擔。

有網民認為，延長產假至3年，讓女性的職場生涯更艱難，「那企業更不招女性了」、「那女性直接失業吧」、「好的，女性徹底淪為生育機器，一胎三年，三胎九年，哪個企業敢用」。有人指出，應建議增設男性職工休陪產假，認為男女同休產假才是合理方法，平分生育風險。

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責任編輯：林佩怡

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