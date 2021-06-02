【科興疫苗】世衛列緊急使用  WHO這樣肯定科興疫苗效力（第二版）

世界衛生組織（WHO）周二聲明，已批准將中國科興生物生產的新冠疫苗，列入緊急使用清單，是第二款獲世衛批准的中國疫苗。世衛並確肯定科興疫苗的效力。此前，中國國藥中生北京公司新冠滅活疫苗，獲列入世衛緊急使用清單。

（10:25 新增世衛評價科興疫苗內容）

獲聯合國旗下世衛組織批准的科興2劑型疫苗CoronaVac（克爾來福），已獲全球多個國家或地區採用，香港亦有供應科興疫苗。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）在記者會上表示，「我很高興地宣布，科興疫苗經證實安全有效且有品質保證，獲世衛列入緊急使用清單」。

譚德塞：科興疫苗經證實安全有效

世衛新聞稿表示，科興疫苗符合安全、功效及製造的國際標準，並建議該疫苗用於18歲及以上人群：

科興疫苗易於保存，因此非常適合低資源的環境，特別適用於資源匱乏的國家。

疫苗效力研究結果顯示，該疫苗可預防51%的接種者出現疾病症狀，並預防100%的研究人群出現嚴重症狀和住院治療。

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但新聞稿表示，但由於參加臨床試驗的60歲以上老年人極少，因此無法估計對該年齡組的效力。世衛組織並不建議對該疫苗設置年齡上限，因為隨後在多個國家使用期間收集的數據和免疫原性輔助數據表明，疫苗對老年人可能也有保護作用。

世衛：科興疫苗對老年人可能也有保護作用

這款疫苗由位於北京的科興生物製藥公司生產，中國生物製藥投資。進入世衛組織緊急使用清單是借助新冠肺炎疫苗全球獲取機制供應疫苗和國際採購的先決條件，並可讓各國加快進口和接種COVID-19疫苗的監管審批。

科興方面表示，截至5月31日，已向中國及全球近40個國家和地區供應新冠疫苗超過6億劑，全球接種科興疫苗超過4.3億劑。

世衛目前已把美國輝瑞藥廠（Pfizer）／德國生技公司BioNTech合作疫苗、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、強生集團（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna ）、國藥疫苗列入「緊急使用清單」。

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責任編輯：林佩怡

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