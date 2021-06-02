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【廣州疫情】廣東添17本土病例  廣州官員稱印度變種病毒超想像

社會熱點 11:29 2021/06/02

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【廣州疫情】廣東添17本土病例  廣州官員稱印度變種病毒超想像

廣東新冠肺炎疫情仍在燃燒，周二（1日）再添合共17個本土確診、本土無症狀感染個案，數目多於此前一天；其中，廣州佔病例數目仍然最多。而廣州市荔灣區白鶴洞街、中南街由中風險地區調整為高風險地區。廣州官員承認，現有措施遏制病毒傳播速度，但疫情未結束。

廣東衛健委最新通報，周二（1日）全省新增10例本土確診病例，其中廣州報告7例，佛山報告3例、為無症狀感染者轉確診。同時，新增7例本土無症狀感染者，當中廣州報告5例，深圳報告2例。

全省本土個案中 廣州佔比仍最多

即廣東周二再添合共17宗本土個案，廣州佔比仍是最多，反映當地疫情仍嚴峻。

【廣州疫情】廣州局部「封城」機場近半航班停飛  京滬航線重災

【廣州疫情】機場、火車站昨晚「落閘」 旅客衝線失敗被勸返（組圖）

事實上，自昨天開始，廣州市荔灣區白鶴洞街、中南街由中風險地區調整為高風險地區。而番禺區洛浦街錦繡半島社區錦繡東區（16棟、17棟、18棟），海珠區瑞寶街南洲名苑棠閣（A棟、B棟、C棟）由低風險地區調整為中風險地區。

廣州疾控中心副主任張周斌周二接受央視訪問時表示，廣州這次本土疫情的病毒傳播值已經下降至3.4左右，即平均一名患者傳染大約3.4個人，反映大規模核酸篩查、快速流行病學調查、次密切接觸者的甄別、隔離、重點場所的重點管控和更大範圍的封閉管理，起到一定效果。

廣州；現有措施只能拖慢擴散

但張周斌表示，病毒傳播值下降只説明現有措施遏制住病毒傳播速度，並非病毒不再傳播，傳染力仍很强，當民眾接觸到病毒或感染者時，仍會很容易被感染，目前疫情還沒有結束，不能掉以輕心，所有措施必須繼續加强。

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【廣州疫情】廣州局部「封城」背後  官員揭今波病毒3大可怕之處

【廣州疫情】廣州如局部「封城」抗變種病毒 離境須持「健康碼」綠碼（第四版）

張周斌指出，網上流傳這次疫情的源頭是一名已經回到廣西南寧的境外返回人員，但經過前期溯源和調查，基本上已排除這個可能性，目前溯源工作仍在進行，不會放棄追溯源頭。

他又表示，一定要高度重視在印度發現的變種病毒株，因為傳播力超出很多人想像，廣州流調人員比常態化防控時已經多出10倍，但仍然很吃力，希望利用科技手段提升流調質量，減少大量人員的投入。

責任編輯：鄧國強

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