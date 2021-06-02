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【廣州疫情】廣州千萬人打疫苗仍爆疫 專家：疫苗其實已起一關鍵效用

社會熱點 12:49 2021/06/02

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【廣州疫情】廣州千萬人打疫苗仍爆疫 專家：疫苗其實已起一關鍵效用

廣州新冠肺炎本土疫情升溫，確診或無症狀感染個案持續出現，均是感染了印度變種病毒株。廣州全市已經累計接種新冠疫苗逾1300萬劑次、涉逾1100萬人，為何仍爆疫情？專家透露，這一波染疫者中有人已接種疫苗，儘管如此，疫苗其實已起到一些關鍵作用－－重症率低。

廣東衛健委最新通報，周二（1日）全省新增10例本土確診病例，其中廣州報告7例，佛山報告3例、為無症狀感染者轉確診。同時，新增7例本土無症狀感染者，當中廣州報告5例，深圳報告2例。數字反映疫情仍在蔓延。

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《新民晚報》引述廣州第八人民醫院感染病首席專家蔡衛平表示，廣東是最早接種量突破1000萬劑次的省份，截至5月27日24時，已累計接種突破5000萬劑次，含3899萬人。

廣州病例重症率低 因疫苗建功

其中廣州表現出色，廣州全市已經累計接種新冠疫苗逾1300萬劑次、涉逾1100萬人。

對於外界關注，廣州疫苗接種率較高，為何疫情仍在發展？蔡衛平分析指，主因是變異毒株的多項特點：除染疫者病毒載量高、病毒傳播力強、及病情發展快速；但實際上，疫苗其實已起到疫情遏制的作用－－重症率低的主要原因，便是疫苗接種率高建功。

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蔡衛平指出，目前確診的患者及無症狀感染者中，有部分是接種過國產新冠疫苗的，無論是哪一款，都表現出了對重症預防的突出作用，「他們有些還沒有按照規定流程完成兩個針次的疫苗接種工作，即便如此，只接種了一針，我們也能看到他們在感染後，能夠快速產生抗體」。

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事實上，美國疾病管制與預防中心（CDC）近日發報告指出，沒有任何疫苗的保護力可達100%，可就算出現感染，疫苗也能有效保護人們免於住院或死亡。

蔡衛平形容，「人口大省（廣東）已經有4000來萬人獲得了一個針次的疫苗保護，這無疑給抗疫前景帶來了助力」。此外，廣東在病床數及核檢等「超前部署」的準備，也足夠承擔疫情風險。

【廣州疫情】廣深本土疫情蠢動！廣州檢測人潮迫爆 疫苗急補貨（組圖）

【新冠肺炎】印度變種病毒據報殺入廣州  專家派這顆定心丸

責任編輯：鄧國強

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