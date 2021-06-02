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龍捲風突擊哈爾濱1死16傷  出現罕見超巨型風柱（多圖，有片）

社會熱點 13:29 2021/06/02

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龍捲風突擊哈爾濱1死16傷  出現罕見超巨型風柱

黑龍江哈爾濱尚志市周二（1日）遭受冰雹及龍捲風吹襲，市內4個鄉鎮受災，造成1死16傷，當地民房、工廠、農田等受損。

央視網報道，截至周三（2日）早上6時，有關部門已安置村民243人，風災造成148間房屋倒損，初步估計經濟損失512萬元人民幣。

事發於周二下午5時半至6時許，尚志市有龍捲風和冰雹強對流天氣，造成該市帽兒山鎮、烏吉密鄉、河東鄉、長壽鄉4個鄉鎮不同程度受災。

甘肅馬拉松奪命 冰雹低溫突襲致21死多人傷（多圖，有片）

【甘肅馬拉松】21遇難者活活凍死  慘劇背後疑人禍？（多圖）

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由網傳影片可見，尚志市出現巨型龍捲風，巨大的風柱直衝雲霄，龍捲風捲起巨大沙塵並緩慢移動。龍捲風過境後有多間房屋受損，現場一片狼籍。

多間房屋受損 現場一片狼籍

黑龍江省氣象台周二下午2時55分曾發布雷雨大風橙色預警信號，持續3小時，哈爾濱北部、賓縣西部、呼蘭南部、巴彥南部、阿城受雷雨大風影響，風力可達8至9級，伴有強雷電和冰雹。其中，哈爾濱北部、賓縣西部、呼蘭南部、巴彥南部局部地區有弱龍捲。

截至周一晚9時49分，4個鄉鎮的傷者已全部送往尚志市人民醫院救治，其中一人搶救無效死亡，一人重傷正在救治，15人受輕傷。當地有過百間民房受損，部分廠房、冷庫、牛舍、雞舍、農田受損。目前，房屋倒損、企業損失等後續工作正在有序進行。

責任編輯：鄧國強

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