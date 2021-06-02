劉鶴先後與戴琦耶倫通話 兩次通話各有側重但基調相同 

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴一周內先後與美國貿易代表戴琦和美國財政部長耶倫進行對話，意味著一度靜默的中美經貿交流再次啟動。分析指，兩次通話側重不同，但都透出同樣基調：務實解決問題最重要。

經貿仍是中美關係壓艙石

據新華社報道，6月2日上午，劉鶴與美財政部長耶倫（Janet Yellen）舉行視訊通話。雙方認為中美經濟關係十分重要。雙方本著平等和相互尊重的態度，就宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作進行了廣泛交流，對彼此關心的問題坦誠交換了意見，願意繼續保持溝通。

據商務部公布，5月27日上午，劉鶴與美貿易代表戴琦（Katherine Tai）通話。雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

有內地官媒背景的微信公眾號「陶然筆記」發文指，由於美方兩部門各自分工不同，兩次通話各有側重。在與戴琦的通話中，雙方認為「發展雙邊貿易非常重要」。在與耶倫的通話中，涵蓋範圍更加廣泛，「雙方認為中美經濟關係十分重要」。不僅如此，這次通話更透露出會晤的具體內容，「宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作」。

另一方面，「務實」是理解中美經貿溝通基調的關鍵詞。中美雙方經貿團隊，具有很強專業背景，聚焦務實解決問題。美國財政部發布的通稿提到，耶倫在通話中討論了拜登政府支持經濟復甦的計劃，以及在符合美國利益的領域合作的重要性，同時坦率處理關切的問題。

務實就意味著耶倫將在與中方的溝通中，會以十分專業理性的態度去爭取美國利益最大化。但務實也同樣意味著，只要冷靜理性看待中美經貿關係的現狀，就能發現經貿仍是中美關係壓艙石這個基本事實。

劉鶴與美財長耶倫視訊通話 雙方認為中美經濟關係十分重要

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責任編輯：尹航

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