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【鴻蒙發佈｜ 直播】華為鴻蒙手機系統發佈 能否挑戰Android地位？（附連結）（第二版）

社會熱點 19:54 2021/06/02

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華為今日（2日）晚上8時將舉行發佈會，推出自家研發的鴻蒙（Harmony OS）手機操作系統，取代在美國禁令下不再獲得更新的Android。《華爾街日報》指，華為試圖挑戰Android在市場上的主導地位，但會是一場苦鬥。內媒則認為，憑借中國龐大的手機用戶數量，鴻蒙要取得成功並不困難。

（19:45 末段解讀，20:00 直播開始）

內媒搜狐網報道，華為已定下初期目標，鴻蒙系統市場佔有率要達到16%，目前Android市場佔有率為72%，蘋果IOS佔有率為27% 。但華為要「虎口奪食」不難，只要14億中國人團結起來，都用鴻蒙操作系統，搶佔市場就沒有任何難度，畢竟中國人佔世界人口的比例擺在那裡。根據前期的測試片段，鴻蒙系統與基於Android的EMUI完全不同，它的運行流暢度更高，界面更加整潔，系統佔用內存也更小，在App啟動運行、功耗等方面均要優於Android

內媒：鴻蒙要取得成功並不困難

《華爾街日報》報道，華為面臨的挑戰，包括建立一個足夠龐大的軟體開發者生態系統，建立一個足夠龐大的用戶群來吸引開發者，並說服外部供應商放棄一款經過時間考驗的產品。市研機構Canalys分析師指，目前還沒有成功取代操作系統的案例，要讓所有利益相關者認同新系統，需要很多年的時間。

諮詢公司IBS首席執行官Handel Jones則認為，華為在中國推新系統更容易，因為中國對Google應用的依賴較低，「未來10年，鴻蒙系統被廣泛採用的可能性為80%至90%」。但在美國、歐洲和印度等國，它會面臨挑戰，因為這些國家Google應用佔主導地位，其他中國手機廠商也不想犧牲銷售。

華為消費者業務CEO余承東曾指，大約90%的華為存量和在售手機，都可升級鴻蒙系統

華為歐洲贏一仗？ 傳意大利允Vodafone有條件用華為5G設備

華為鴻蒙發布會下月2日登場  昭示不被美國「卡脖子」

美制裁下先進硬件受制 華為任正非提重視軟件「敢於領先世界」

責任編輯：陳建錫

科技戰 科技產品 手機Apps 華為 iOS 歐洲 印度 美國 Android 中國

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