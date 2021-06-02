【大灣區報告】教育部：香港宜將普通話教育融入考評 賦簡體字法律地位（第二版）

▲ 【大灣區】教育部：香港宜將普通話教育融入考評 賦簡體字法律地位

國家教育部周三（2日）召開新聞發布會，公布2020年中國語言文字事業發展狀況和語言生活狀況，並發表《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》，其中建議，香港宜將普通話教育適度融入考評體系，並賦與簡體字法律地位。

（新增賦與簡體字法律地位等內容）

上述報告的顧問、廣州大學客座教授郭熙在會上表示，《報告》分析了香港「兩文三語」的現狀，尤其對教育領域存在的問題，提出在法律上明確普通話與簡化字的地位，宜將普通話教育適度融入考評體系、粵港合作推進普通話教學等具體建議。

郭熙認為，粵港澳大灣區要建成國際一流灣區和世界級城市群，國際語言環境建設和多語種人才儲備必不可少。

要在法律上 明確普通話與簡化字的地位

《報告》因此建議，粵港澳三地應加強語言人才培養協同規劃，香港發揮英語輻射英語系國家作用，澳門發揮葡語輻射葡語系國家作用，強化英語和葡語人才培養基地作用，廣州、深圳等面向「一帶一路」沿線國家加強相關多語種外語人才的培養和儲備。

【大灣區】廣東招港青創業 提供港幣608萬貼息貸款+3.4萬津貼

【大灣區】深圳定向港澳選拔職位 擬錄用4名港人公務員

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據了解，報告以構建灣區和諧語言生活作為導向，共有24個子報告，提出84條建議，為構建和諧的灣區語言生活和現代語言服務體系提供參考和指引。

其中，在加強國家通用語言文字推廣普及方面，《報告》認為深圳、廣州和珠江三角洲其他城市，既要提升整體的國家語言文字應用能力，同時繼續發揮粵方言等漢語方言在地域文化傳承和感情維繫中的作用。

當中報告強調，香港則宜將普通話教育作為政策適度融入考評體系，使小學、初中、高中的普通話教育能夠連貫銜接，以此來增強教與學的動力。

《報告》中表明：粵港澳三地還需進一步做好語言政策規劃，加強語言與國家認同，挖掘語言資源紅利，做好語言能力和語言服務建設，以更好地服務粵港澳大灣區建設和「一國兩制」事業發展。

【大灣區】深圳新市長覃偉中：深圳科技業有被「卡脖子」風險

【大灣區】港青「下鄉」東莞開農場 父母曾嫌低端卻不氣餒（多圖，有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解