中國啟動研製時速400公里高鐵  CR450與歐日賽跑

中國科學院院士翟婉明近日在出席公開活動時透露，歐洲、日本正不斷研製更高速度的高速列車，為保持中國在速度領域的領先優勢，中國現已啟動時速達400公里等級的CR450高速動車組研製工作，同時亦正規劃成渝中線高鐵線路建設。

翟婉明表示，未來中國高鐵的發展應著重考慮速度、效益、節能環保和經濟性等技術指標的綜合提升，更高速度與智能化就是中國高鐵未來發展的兩大主要方向。

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當中列車速度是衡量一個國家鐵路發展水平的重要指標之一，但目前中國有大量高鐵線路未達速運營。例如設計時速350公里的高鐵線路中，目前僅京滬、京張、京津城際、成渝等4條高鐵達速運行，其餘20多條運營時速均是300公里。

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智能化方面，翟婉明解釋，所謂智能高鐵，是指採用大數據、雲計算、北斗定位、下一代移動通信、人工智能等先進技術，通過新一代訊息技術與高速鐵路技術的集成融合，實現高鐵智能建造、智能裝備、智能運營技術水平全面提升。

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翟婉明表示，中國近期開通運營的京張高鐵和京雄高鐵，已有運用智能化的列車控制系統實現自動駕駛，標誌著中國正朝著智能高鐵時代邁進。

翟婉明是中國西南交通大學首席教授，圍繞時速400公里高鐵的相關科研難題，西南交通大學已主動對接中車和中鐵，依託牽引動力重點實驗室、土木工程學院、電氣工程學院、材料科學與工程學院等校內教學科研單位，目前已開展和即將開展20多項相關研究，方向包括運行智能控制、線橋隧關鍵技術、道岔選型、軌道結構適應性、客運裝備關鍵技術及車輛動力性能研究等。

責任編輯：鄧國強

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