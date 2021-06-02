深圳約談9家融資擔保公司 要求自查涉房貸款擔保

深圳市地方金融監管局近期對轄內九家主要從事贖樓擔保業務的融資擔保公司進行集體監管約談，要求全面排查經營用途貸款擔保業務，重點自查涉及房地產「貸款擔保」或「委託貸款」相關業務，一旦發現違規情形，應提前結清相關業務，並向市地方金融監管局報告。

打擊房地產市場違規融資

深圳市地方金融監管局並要求，各融資擔保公司應在符合國家和本市房地產調控政策的前提下，審慎開展「贖樓擔保」業務及涉房地產「委託貸款」業務；市地方金融監管局將繼續秉持嚴監管、防風險的監管思路，結合現場檢查、非現場監測等措施，嚴厲打擊房地產市場違規融資行為。

深圳市地方金融監管局近期並分別對富德、企聯、金贏信、大信、亞聯財等5家小貸公司進行了監管約談，防止經營性信貸資金違規流入房地產領域。

市地方金融監管局指出，各公司應對照各項監管要求進行全面自查整改，重點自查與房地產中介機構、按揭服務公司等各類涉房地產中介機構的合作情況，一旦發現信貸資金違規流入房地產市場，應及時採取措施，提前收回相關貸款。如發現有公司員工違規參與或合謀提供虛假資料套取信貸資金的情況或可疑線索，應從嚴處理，並及時向市地方金融監管局報告。

監管局強調，各公司要加強貸款用途真實性審核，要求借款人嚴格按照合同約定用途使用貸款資金，不得將貸款資金用於房地產市場違規融資。未來將繼續保持從嚴監管態勢，結合現場檢查、非現場監測、梳理信訪舉報線索等途徑，嚴厲打擊房地產市場違規融資行為，督促小貸公司切實回歸服務實體經濟本源。

此外，廣州市地方金融監管局亦於5月31日下發《關於小額貸款公司不得開展「過橋貸」「贖樓貸」業務的通知 》。通知明確提到，各區金融工作部門督促轄區各小貸公司全面停止「過橋貸」「贖樓貸」業務，不得直接或變相發放住房按揭貸款。

在出台金融機構房地產貸款集中度、嚴厲打擊經營貸違規入樓市等舉措下，中國房地產金融化、泡沫化勢頭得到遏制。中國金融監管官員周二表示，當前房地產貸款增速已創八年新低，同時投向房地產的信託、理財等金融產品規模均大幅下降。

據銀保監會副主席梁濤介紹，截至4月末，銀行業房地產貸款按年增長10.5%，增速創八年來新低，2021年以來持續低於各項貸款增速，資金過度流入房地產市場的問題得到初步遏制；未來將保持對違規業務高壓態勢，防範化解好相關風險，防止亂象回潮。

責任編輯：蒯宇澄

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