  • 30°C
香港時間 : 2021602日 (三) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳約談9家融資擔保公司 要求自查涉房貸款擔保

經濟脈搏 16:11 2021/06/02

分享：

深圳市地方金融監管局近期對轄內九家主要從事贖樓擔保業務的融資擔保公司進行集體監管約談，要求全面排查經營用途貸款擔保業務，重點自查涉及房地產「貸款擔保」或「委託貸款」相關業務，一旦發現違規情形，應提前結清相關業務，並向市地方金融監管局報告。

打擊房地產市場違規融資

深圳市地方金融監管局並要求，各融資擔保公司應在符合國家和本市房地產調控政策的前提下，審慎開展「贖樓擔保」業務及涉房地產「委託貸款」業務；市地方金融監管局將繼續秉持嚴監管、防風險的監管思路，結合現場檢查、非現場監測等措施，嚴厲打擊房地產市場違規融資行為。

深圳市地方金融監管局近期並分別對富德、企聯、金贏信、大信、亞聯財等5家小貸公司進行了監管約談，防止經營性信貸資金違規流入房地產領域。

市地方金融監管局指出，各公司應對照各項監管要求進行全面自查整改，重點自查與房地產中介機構、按揭服務公司等各類涉房地產中介機構的合作情況，一旦發現信貸資金違規流入房地產市場，應及時採取措施，提前收回相關貸款。如發現有公司員工違規參與或合謀提供虛假資料套取信貸資金的情況或可疑線索，應從嚴處理，並及時向市地方金融監管局報告。

監管局強調，各公司要加強貸款用途真實性審核，要求借款人嚴格按照合同約定用途使用貸款資金，不得將貸款資金用於房地產市場違規融資。未來將繼續保持從嚴監管態勢，結合現場檢查、非現場監測、梳理信訪舉報線索等途徑，嚴厲打擊房地產市場違規融資行為，督促小貸公司切實回歸服務實體經濟本源。

此外，廣州市地方金融監管局亦於5月31日下發《關於小額貸款公司不得開展「過橋貸」「贖樓貸」業務的通知 》。通知明確提到，各區金融工作部門督促轄區各小貸公司全面停止「過橋貸」「贖樓貸」業務，不得直接或變相發放住房按揭貸款。

在出台金融機構房地產貸款集中度、嚴厲打擊經營貸違規入樓市等舉措下，中國房地產金融化、泡沫化勢頭得到遏制。中國金融監管官員周二表示，當前房地產貸款增速已創八年新低，同時投向房地產的信託、理財等金融產品規模均大幅下降。

據銀保監會副主席梁濤介紹，截至4月末，銀行業房地產貸款按年增長10.5%，增速創八年來新低，2021年以來持續低於各項貸款增速，資金過度流入房地產市場的問題得到初步遏制；未來將保持對違規業務高壓態勢，防範化解好相關風險，防止亂象回潮。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道
 

相關文章

內地大城市調控樓市 房產中介成新一輪整治重點？
2021/05/26
內地大城市調控樓市 房產中介成新一輪整治重點？
【中國樓市】深圳再出重拳調控 新樓也實行「指導價」
2021/05/28
【中國樓市】深圳再出重拳調控 新樓也實行「指導價」
內地買樓壓力最大城市：深圳普通家庭不吃不喝27年才買得起樓
2021/05/28
內地買樓壓力最大城市：深圳普通家庭不吃不喝27年才買得起樓

你可能感興趣

內地大城市調控樓市 房產中介成新一輪整治重點？
11:48 2021/05/26
內地大城市調控樓市 房產中介成新一輪整治重點？
【中國樓市】深圳再出重拳調控 新樓也實行「指導價」
15:22 2021/05/28
【中國樓市】深圳再出重拳調控 新樓也實行「指導價」
內地買樓壓力最大城市：深圳普通家庭不吃不喝27年才買得起樓
16:27 2021/05/28
內地買樓壓力最大城市：深圳普通家庭不吃不喝27年才買得起樓
產品 貸款公司 按揭貸款 中國銀行保險監督管理委員會 廣州市 廣州 金融 深圳 銀行 金融機構

下一篇文章

中國啟動研製時速400公里高鐵 CR450與歐日賽跑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）
中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）
【芯片產業】一文看懂光刻膠原理、種類、市場展望
【芯片產業】一文看懂光刻膠原理、種類、市場展望
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
中國首創「真空管」列車雛形亮相 終極時速可1000公里（組圖，有片）
中國首創「真空管」列車雛形亮相 終極時速可1000公里（組圖，有片）
【大灣區】中央設專項資金 這些港澳創科平台優先受惠
【大灣區】中央設專項資金 這些港澳創科平台優先受惠