台灣增549本土確診 現首宗接種阿斯利康疫苗後血栓個案

台灣新冠肺炎疫情未減緩，今日新增549例本土病例，包括372例本土確診及177例校正回歸個案，新增12例死亡。疫情指揮中心公布疫苗大規模接種計劃，6至8月所有據點要拚每週接種100萬劑。同樣在疫苗方面，一位30多歲男子打AZ疫苗（阿斯利康疫苗）發生血栓，屬台灣首例。

台灣將啟動大規模接種

疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上公布，今天新增372例本土確診病例，另有校正回歸個案177例。

台灣6月預計將有200萬劑疫苗到貨，8月底累計到貨1000萬劑。陳時中公布，推動疫苗大規模接種作業包含三大面向，含持續擴增疫苗接種合約醫療院所，推動包含社區接種站、大型接種站及外展服務等疫苗接種站設置，及設立疫苗接種預約平台。

指揮中心發言人莊人祥進一步說明，因應疫苗供應愈來愈多，若6月到8月間疫苗量足夠，就會啟動大規模接種，6月起有800家診所加入接種行列，8月起增至2000家。社區接種站、外展服務規劃由六都、其他縣市自行估計。未來醫院、基層診所及社區接種站，所有接種據點每週接種數可達100萬劑。

此外，陳時中還在記者會上公布，台灣出現首例接種AZ疫苗後併發血栓不良事件，個案為30多歲男子，5月12日接種第一劑AZ疫苗後，頭3天出現發燒症狀，19日因身體不適就醫確定為血栓事件。個案目前血小板值恢復中，狀況穩定。

截至目前，台灣累計9389例確診，其中8195例屬本土病例。

【台灣疫情】兩天內採檢報告可全數上傳 台灣擬不再公布校正回歸

【台灣疫情】本土連校正增347宗病例 再多15人死

【台灣疫情】台當局稱將買本土疫苗 但前綠營立委直言不敢打

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道