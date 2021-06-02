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【廣州疫情】不止出城  廣州即日起搭地鐵巴士要亮綠色健康碼

社會熱點 18:00 2021/06/02

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【廣州疫情】不止出城  廣州即日起搭地鐵巴士要亮綠色健康碼

廣州疫情持續升溫，廣州市荔灣區白鶴洞街、中南街由中風險地區調整為高風險地區。據內媒報道，廣州即日起搭乘公共交通工具前需主動出示「粵康碼」或「穗康碼」，持「綠碼」方可搭乘；顯示「黃碼」（中風險：未經核酸檢驗等）或「紅碼」（高風險：需隔離等）人士均不允許搭乘。

根據廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部最新發布關於新冠肺炎疫情分級分類防控工作的補充通告（第15號），明確通告，「搭乘公共交通工具，進入餐飲、娛樂場所、室內文化體育場館、各類市場、商場等場所需亮碼。」

【廣州疫情】廣州千萬人打疫苗仍爆疫 專家：疫苗其實已起一關鍵效用

【廣州疫情】廣東添17本土病例  廣州官員稱印度變種病毒超想像（第二版）

「這意味著，即日起，市民搭乘廣州的公車、地鐵、有軌電車、的士等公共交通工具，都需要持『健康碼』通行。」廣州市政府有關部門負責人表示。

進入餐飲、娛樂場所也要亮碼

據悉，之前廣州乘坐公共交通工具主要是要測體溫，現在要持「穗康碼」或「粵康碼」的綠碼才能乘車，意味著防控疫情的措施又升級了。

廣州地鐵也已發出提醒，顯示「綠碼」的乘客方可進站乘車。因此，穗康碼變為「黃碼」的市民需盡快到就近臨時採樣點或醫療機構，進行核酸採樣檢測。待結果陰性後自動恢復為綠碼，避免影響出行。

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【廣州疫情】機場、火車站昨晚「落閘」 旅客衝線失敗被勸返（組圖）

【廣州疫情】廣州如局部「封城」抗變種病毒 離境須持「健康碼」綠碼

責任編輯：鄧國強

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