▲ 【人民幣升值】促勿賭升值 新華社：人民幣資產非賭徒「籌碼」

人民幣對美元匯率中間價近期升破6.4關口，創下近3年來新高，引起市場上許多做多的聲音。對此，新華社周三（2日）以「莫把人民幣資產當賭博籌碼」刊文，強調人民幣資產並非賭徒的「籌碼」，而是回饋耐心和智慧者的「重禮」。

文章提到，儘管中國人民銀行向市場傳遞了「不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸」的清晰信號，但做多人民幣的投機衝動仍若隱若現。

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文章指出，在中國長期堅持有管理的浮動匯率制度下，任何惡意操縱市場、惡意製造單邊預期的行為都難免遭到打擊或者對沖，交易成本較高，潛在風險極大，「事實上，中國央行已著手收緊境內市場外匯流動性，意在顯著增加投機成本。」

中國在全球供應鏈地位 利人民幣長期穩定

文章認為，長遠看，中國抗疫成就、復工復產的出色表現以及各種穩增長的適當調控措施，有效鞏固了中國在全球供應鏈中的重要地位，利於人民幣匯率長期穩定。

文章提到，在綠色金融逐漸趨向主導全球投資方向背景下，中國以其對實現碳中和目標的堅定承諾，產業轉型升級的務實行動，以及對綠色理念、綠色生產、綠色投資的積極倡導，客觀上為投資者提供了大量潛在機會。

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文章指出，在綠色發展理念引領下，人民幣資產越發具備綠色屬性，相關項目通常跨期長、受益潛力大，提升了中國金融市場的深度廣度，可滿足境外共同基金、退休基金等全球配置資金追求穩定、長期收益的需求，使得人民幣資產具備長久吸引力。

文章最後強調，「一言以蔽之，人民幣資產並非賭徒的『籌碼』，而是回饋耐心和智慧者的『重禮』。」

責任編輯：鄧國強

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