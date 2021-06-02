▲ 【新冠病毒溯源】環時網紅籲查美國實驗室 汪文斌遺憾美方不回應

內地《環球時報》旗下自媒體「耿直哥」等網絡名人近日向世衛組織（WHO）發出公開信，呼籲其調查美國德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室。對此，中國外交部發言人汪文斌指出，這反映了中國老百姓的心聲，「我們也多次呼籲美方本著開放透明的態度，向國際社會澄清，德特里克堡及美方設在全球的200多個生物實驗室的真實情況。」

汪文斌在例行記者會答問指，「美方一邊大聲疾呼對他國進行調查，一邊又以國家安全為由拒不公開自家生物實驗室的情況，這如何令國際社會信服呢？」

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據了解，這封由「耿直哥」等中國自媒體人提交給WHO的中英文公開信指出，美國軍方的德特里克堡生物實驗室存放著全世界最致命也最具傳染性的病毒，比如伊波拉、天花、還有SARS病毒、MERS病毒及如今的新冠病毒，「該實驗室有著令人擔憂的安全記錄，尤其是有病毒洩露的風險，被暫時關閉。」

「耿直哥」說德特里克堡存放最致命病毒

耿直哥據信是《環球時報》新媒體部副主任高雷，多年來發表月旦時事的文章，被視為環時系統內的網紅。

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對此，汪文斌指出，除了德特里克堡，美國在全球25個國家和地區設立了200多個生物實驗室，這些實驗室的分布與近年來一些危險疾病和病毒，比如重症急性呼吸綜合症、伊波拉出血熱、寨卡病毒等蔓延始發地的分布情況非常相似。

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汪文斌提到，據《今日美國報》報道，自2003年以來，美國國內外的生物實驗室發生數百起人類意外接觸致病微生物的事故，「我們也很想知道，對於以上的重重疑雲，美方何時給國際社會一個合理的解釋。」

汪文斌強調，令人遺憾的是，美方至今沒有對此做出正面的回應，不知道他們有什麼難言之隱，「我們再次呼籲美方本著開放透明合作的態度，認真回應國際社會的關切。」

【知識庫：何謂德特里克堡實驗室】 德特里克堡是美國陸軍醫療司令部位於馬利蘭州弗雷德里克的設施。歷史上，德特里克堡於1943年至1969年曾是美國從事生物武器研究計劃的中心。此後，德特里克堡收納了美國生物防禦計劃的大部分項目。美國陸軍傳染病醫學研究院、美國國家癌症研究所等位於此地。

責任編輯：鄧國強

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