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華為鴻蒙手機正式上綫！破美圍堵擺脫Android依賴

經濟脈搏 22:14 2021/06/02

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鴻蒙手機正式上綫！華為今晚舉行發布會，發布自家研發的鴻蒙2.0（Harmony OS 2）操作系統及多款搭載鴻蒙的新產品，今晚起部分華為手機可一鍵升級至鴻蒙系統。

這是華為突破美國制裁的最新努力，意味華為將不再依賴Google安卓（Android）操作系統，告別系統被「卡脖子」的時代。

鴻蒙主打「萬物互聯」 挑戰Android

在美國制裁下，華為推出鴻蒙系統以替代不再獲得更新的Android。早前鴻蒙僅被用用於智慧屏（電視）、可穿戴設備等產品，如今正式應用於手機。

華為消費者業務總裁余承東表示，HarmonyOS 2可以一站式解決智能家居、智慧辦公、智慧出行、運動健康、影音娛樂5大生活場景，並支持多設備多硬件，解決個人電腦、手機、平板、手錶等系統之間的體驗割裂問題，同時還將支持大量的IoT設備。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄表示，HarmonyOS 2有統一控制中心，多設備之間可以實現便捷連接。用戶可以根據需要自由組合硬件，比如個人電腦、平板和手機連接一起，可以協同辦公。

有分析指，鴻蒙主打「萬物互聯」的特性，對應正是Android系統的最大弱點。目前，Android系統廣泛應用於手機、電視、音響等終端設備，但設備之間基本只能簡單互聯。

華為發布多款搭載HarmonyOS 2的新產品，包括HUAWEI Mate 40系列新版本、Mate X2新版本、HUAWEI WATCH 3系列、HUAWEI MatePad Pro等手機、智能手錶、平板產品。

9成華為手機可升級鴻蒙操作系統

余承東表示，大約9成的華為存量和在售手機，都可以升級鴻蒙操作系統。他指，6月2日起，華為將為HUAWEI Mate 40系列、Mate 30系列、P40系列、Mate X2、MatePad Pro系列等產品啟動公測升級，讓更多人體驗HarmonyOS、到明年上半年計劃實現近百款設備升級HarmonyOS 2。

在發布會之前，鴻蒙已面向部分手機用戶開啟內測，有試用者稱流暢度方面超越Android。不過，截至目前為止，中國主流手機廠商暫無一表態要使用鴻蒙系統。國產手機廠商魅族早前表示，旗下智能家居將加入鴻蒙生態。

OPPO回應時僅表示，支持國產創新，呼籲和擁護行業攜手發展。早前OPPO有公關人員表示「OPPO不會用華為的鴻蒙系統，也沒有必要用。」此後，該員工公開致歉並從OPPO離職。

對於手機廠商是否回用華為，王成錄在發布會前的媒體圓桌會上回應稱，「他們自己來決定，他們上了更好，但是不上的話，我認為在手機以外的其他設備上也有大量的機會和空間。」

華為此前預計，2021年底搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達到3億台，其中華為設備超過2億台，面向第三方合作夥伴的各類終端設備數量超過1億台。

責任編輯：蒯宇澄

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