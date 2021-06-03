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【廣州疫情】廣州再添20本土病例  防疫升級番禺局部禁堂食

社會熱點 10:38 2021/06/03

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【廣州疫情】廣州再添20本土病例  防疫升級番禺局部禁堂食

廣州新冠肺炎疫情持續蔓延，廣州周三新增20宗本土個案，其中15宗為本土確診、另有5宗無症狀感染。市內防疫措施擴大，番禺區局部禁堂食。

國家衛健委公布，周三（2日）內地新增新冠肺炎確診病例24宗，其中本地病例15宗，均來自廣東；其餘9宗為輸入病例（上海3宗、廣東2宗、四川2宗、北京1宗、福建1宗）。

【廣州疫情】廣州千萬人打疫苗仍爆疫 專家：疫苗其實已起一關鍵效用

【廣州疫情】不止出城  廣州即日起搭地鐵巴士要亮綠色健康碼

而廣東衛健委隨後報告，上述15宗本地確診病例均來自廣州，另廣州新增5宗本土無症狀感染個案；即廣州周三再添合共20宗本土個案。

廣州番禺區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部宣布，區內部分區域暫停餐飲單位堂食，禁止一切聚集性用餐活動，但可提供到店自取、網絡或電話等外賣訂餐服務，亦可采取獨立包房為散客供餐。

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【廣州疫情】廣州局部「封城」背後  官員揭今波病毒3大可怕之處

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【廣州疫情】廣深本土疫情蠢動！廣州檢測人潮迫爆 疫苗急補貨（組圖）

責任編輯：鄧國強

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