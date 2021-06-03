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【廣州疫情】廣州添20本土病例！再多2社區全面封閉 居民禁外出（第二版）

社會熱點 18:09 2021/06/03

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【廣州疫情】廣州再添20本土病例  防疫升級番禺局部禁堂食

廣州新冠肺炎疫情持續蔓延，廣州周三新增20宗本土個案，其中15宗為本土確診、另有5宗無症狀感染。市內防疫措施擴大，再多2社區全面封閉，居民被禁外出，而番禺區局部禁堂食。

（新增第四至六段，廣州擴大社區全面封閉範圍）

國家衛健委公布，周三（2日）內地新增新冠肺炎確診病例24宗，其中本地病例15宗，均來自廣東；其餘9宗為輸入病例（上海3宗、廣東2宗、四川2宗、北京1宗、福建1宗）。

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而廣東衛健委隨後報告，上述15宗本地確診病例均來自廣州，另廣州新增5宗本土無症狀感染個案；即廣州周三再添合共20宗本土個案。

廣州疫情持續升溫，社區封閉範圍擴大。廣州市政府今日宣布，將荔灣區白鶴洞街、東漖街列為封閉管理區域，受影響人數為138439人。當局要求上述封閉管理區域的居民嚴格居家，足不出戶，執行封閉管理。

番禺區部分餐飲單位禁堂食

而荔灣區衝口街、海龍街、石圍塘街、茶滘街、東沙街、花地街亦調整為封控管理區域，人員只進不出，嚴禁聚集。另外，荔灣區（北片區）西村街、南源街、橋中街、昌華街、彩虹街、逢源街、多寶街、沙面街、嶺南街、華林街、龍津街、金花街、站前街，今天內需完成新一輪全員核酸檢測。

為保障生活必需品供應，當區有業主組織志願服務隊。

廣州番禺區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部宣布，區內部分區域暫停餐飲單位堂食，禁止一切聚集性用餐活動，但可提供到店自取、網絡或電話等外賣訂餐服務，亦可采取獨立包房為散客供餐。

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責任編輯：鄧國強

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