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【華為鴻蒙】內媒引4大原因 料暫難有大手機廠使用

經濟脈搏 10:26 2021/06/03

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華為自家操作系統鴻蒙終於登上手機，公司發佈最新版本鴻蒙HarmonyOS 2，將這個以物聯網為定位，兼容各種智能裝置的系統帶到手機。但除了華為自家手機，鴻蒙合作夥伴之中，暫時未有公司宣佈旗下手機會搭載鴻蒙。內地傳媒引述分析師認為，華為鴻蒙系統面臨4大問題，預料暫時難以獲得主流手機廠商使用。

鴻蒙是首款真正為物聯網時代打造的智能系統，有望解決現時各種智能產品操作系統不一，難以形成物聯網的難題。華為更稱，鴻蒙手機系統流暢度比EMUI大幅提升，手在使用36個月後剩餘極小空間，讀寫速度依然接近新機。

對華為來說，鴻蒙要成功，就必須有足夠市佔率。華為調研後判斷，16%市佔率是操作系統的生死線。對此，華為計劃在今年實現將鴻蒙覆蓋3億台設備，其中2億台為華為設備，另外1億台為合作夥伴設備。

中國消費者電子產品產業發達，華為事實上並不缺合作夥伴。華為表示，截至2021年5月下旬，鴻蒙生態圈已有1,000多個智能硬件合作夥伴，50多個模組和芯片解決方案合作夥伴，涵蓋家居、出行、教育、辦公、運動健康、政企、影音娛樂等多個領域。

華為鴻蒙手機正式上綫 破美圍堵擺脫Android依賴

鴻蒙手機系統發佈 能否挑戰Android地位？（附連結）

不過，目前尚未有手機廠商表明手機會搭載鴻蒙。華為夥伴魅族也只是宣佈，智能手錶APP會兼容Android和鴻蒙手機。

中新社引述電信與互聯網分析師馬繼華觀點稱，估計暫時很難有大手機廠商使用鴻蒙，原因主要有四個：

「一是華為依然是手機行業重要廠商，競爭對手們有顧慮；二是Android仍是主流，用戶已經習慣，而且各手機廠商都投入了巨大資源各自優化，相對成熟，沒必要改鴻蒙；三是萬物互聯剛開始，終端設備處起步階段，很多公司都在研發新一代系統，鴻蒙還不到非用不可時候；四是Google態度目前不明，如果用鴻蒙有可能招致打壓，國外市場遭受損失。基於以上，大多數手機廠商會觀望。」

電信分析師付亮持同樣觀點。他稱：「鴻蒙必須要證明兩點，一是成熟度達到了甚麽水平。沒有經過規模使用的檢驗，手機廠商很難願意承擔鴻蒙系統可能帶來的風險，尤其是使用在自己旗艦機型上。二是對於面向國內和海外市場的手機廠商來說，必須考慮這兩個市場的反應，鴻蒙在海外市場沒有得到認可前，這些手機廠商很難采用鴻蒙操作系統。」

對於未來鴻蒙的前景，付亮表示，鴻蒙最初瞄準的是物聯網，並非手機，而且當時華為手機仍是以Android為中心的：

「過去兩年，華為投入了大量資源在鴻蒙手機操作系統的研發上，但時間太短了。如今華為手機業務受到很大限制，新品銳減，這使得鴻蒙手機操作系統的未來變得不可知。華為接下來要利用好現有的幾億智能手機用戶，快速提高鴻蒙手機操作系統的成熟度。」

華為消費者業務AI與智慧全場景業務部副總裁楊海松曾表示，鴻蒙操作系統選擇全面開源、開放的目的，第一是為了爭取夥伴們的信任，第二也希望表達願與他們共同創新，共建萬物互聯體系的態度。「我相信，合作夥伴會用腳投票的。」

華為手機邁鴻蒙時代 市場機構卻再敲響警鐘

華為：今年將有至少3億台設備搭載鴻蒙系統

華為推鴻蒙2.0 「達Android 8成」足夠嗎

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責任編輯：連兆鋒

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