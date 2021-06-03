▲ 美媒：美軍改為針對中國囤積長程彈藥 不再聚焦反恐

中美軍事鬥爭日烈，美軍彈藥庫存成份也正出現變化。美國傳媒稱，美國空軍正減少採購對付「伊斯蘭國」等恐怖組織使用短程精確制導炸彈，改為針對中國，大批購買適用於太平洋戰場的遠程高新導彈。

美國軍事新聞網站Military.com報道，根據美國空軍2022財年預算，部隊會少買「聯合攻擊彈藥」（JDAM）、「小直徑炸彈」（SDB）、「地獄火」導彈（Hellfire）等裝備。這些裝備雖然有精確打擊能力，但需要飛機臨空投擲轟炸，或只屬於短程空對地巡航導彈。

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部隊會改為投資遠程打擊的彈藥。預算要求撥出1.61億美元，採購尚在研發的高超音速導彈「空射快速響應武器」（AGM-183 ARRW），儘管這款彈藥數周首次試射時失敗，未有順利從B-52戰略轟炸機上發射。

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美國空軍同時希望增加多買「聯合空對地防區外增程導彈」（AGM-158B JASSM-ER）。這是一種射程約為 600 英里（約970公里）的隱形巡航導彈。部隊今年希望購買 525 枚JASSM-ER，比去年的 400 枚大幅提高，並為此增加2.11 億美元預算。

五角大樓此前還表示，JASSM-ER 及其衍生反艦武器「遠程反艦導彈」（AGM-158C LRASM），可用於對太平洋廣大地區實施防區外精確打擊。

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隨住中國軍隊防空反導、反艦武器的火力和射程漸達世界一流水平，美軍飛機及艦艇已難以使用多年來一直主要針對無力還手國家或恐怖分子所用的彈藥，逼近中國國境實施打擊，因此改為重點投資能在敵方防區外，實施遠程打擊的彈藥，以提高生存能力。

美國空軍多年來囤積了成千上萬JDAM、SDB等短程精確制導炸彈，部隊2017年出於對付「伊斯蘭國」等原因，加大力度買入這些炸彈。美國空軍負責預算的副助理部長佩西亞少將（James D. Peccia）表示，這些彈藥的儲備量目前已經達到「健康水平」，部隊現在會專注於更先進的武器。

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責任編輯：連兆鋒