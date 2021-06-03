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5月財新中國服務業PMI降至55.1 行業成本壓力加劇

經濟脈搏 11:34 2021/06/03

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內地5月財新服務業PMI（採購經理人指數）回落至55.1，脫離上月觸及的四個月來高點56.3，仍連續第13個月處於擴張區域；5月綜合PMI為53.8，按月回落0.9個百分點，走勢與統計局相悖。調查指，服務業經營與新訂單增長勢頭放緩，仍保持增速，但全球疫情令拖累出口，原料升價繼續加劇成本壓力。

接受調查的企業反映，中國成功遏制疫情，客戶需求得以繼續復甦，新產品問世也促進了銷售。然而，疫情在全球其它地區捲土重來，使新增出口業務受挫，服務業外需由升轉降，服務業新出口訂單指數重新降至榮枯線下。有受訪企業表示，海外疫情負面影響仍不可忽視。市場供求兩旺，促進就業向好，服務業就業指數較上月微降，仍高於榮枯線，顯示服務業就業在後疫情持續修復。就業的擴張不足以應對需求的增加，服務業積壓工作指數升至擴張區間。

服務業成本壓力繼續加劇，原材料、能源、用工和運輸等漲幅顯著，服務業投入價格指數刷新去年11月後最高紀錄。為緩解成本上漲壓力，同時有賴於需求端的高熱度，服務業企業繼續上調收費，加價幅度為今年以來最顯著。受上述因素綜合影響，服務業投入價格指數、收費價格指數升至年內高點。

市場樂觀情緒持續，5月服務業經營預期指數大幅高於榮枯線，業界的信心普遍與海內外需求預期轉強，但全球經濟前景未明，樂觀度降至四個月以來低點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業和服務業的擴張勢能依然較強，市場供求兩側同步擴張，外需總體向好，就業市場繼續改善，企業家對服務業前景持樂觀態度。通脹問題仍是關注重點，製造業和服務業的成本端和收費端價格指數悉數上漲。國務院常務會議上月兩次提及大宗商品價格上漲問題，一方面，價格向下的傳導效應已經顯現，通脹壓力會制約貨幣政策空間，不利於經濟恢復；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈亦受到明顯影響。

責任編輯：陳建錫

經濟 經濟數據表現 經濟現象 疫情 經濟狀況 指數 服務 財新中國服務業PMI 採購 PMI

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