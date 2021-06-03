中國研發出超級水稻  能種一次收割多年（多圖）

雲南大學胡鳳益教授團隊培育的多年生稻「雲大107」， 近日在雲南玉溪試驗示範地豐收。據了解，多年生稻是水稻創新育種模式，只需栽種一次便可連續收割兩季、甚至能收割幾年，其間不需再購種、育秧、犁田、耙田、插秧，減少各種成本，還可使產量保持相對穩定。

水稻是一年生植物，就算一年種兩造、三造，基本收割後要再次栽種，但中國如今研發出多年生的水稻，這對解決全球糧食問題有重要意義。

央視報道，該項目在2021年開始在戛灑鎮開始大規模推廣應用，目前已種植超過500畝。經專家組實測驗收，「雲大107」早稻示範片的畝產量為615.6公斤，比鄰近非示範區畝產量高7.77%，取得了明顯的增產增收效果，具有較大的應用前景。

打破水稻一年生規律 減成本增產量

胡鳳益指出，多年生稻是水稻育種的一個創新，只需栽種一次，就可連續收割兩季、或通過越冬後收割幾年，期間不需要再購種、育秧、犁田、耙田、插秧，極大地減少了勞動力投入，降低了稻農的勞動強度，並且產量保持相對穩定，突破了傳統水稻的耕作方式，實現了水稻的輕簡化生產。

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胡鳳益團隊近年走進哈尼族村寨，結合普通水稻的栽培方式，從育秧、栽插密度、施肥時期、施肥量、水肥管理、病蟲害防控、稻樁整理及越冬管理等關鍵技術環節進行講解，讓試驗示範片區的稻農，快速瞭解和掌握多年生稻種植技術。

多年生稻「雲大107」在雲南玉溪市新平縣戛灑鎮試驗豐收後，將替紅河流域乾熱河谷稻區推廣應用，和以哈尼梯田為主的千年稻作生產方式提供更多可選方案。

責任編輯：鄧國強

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