【廣州疫情】廣州4人打了首針疫苗後染疫  主診醫生發現一重要現象（多圖）

▲ 【廣州疫情】廣州4人打了首針疫苗後染疫 主診醫生發現一重要現象（資料圖片）

廣州新冠肺炎本土確診者主要集中在廣州醫科大學附屬市八醫院治理，院長雷春亮透露，他們今波疫情收治的50多個病例中，有4人原來已接種了首針新冠疫苗；他們儘管仍然染疫，但病情不重；這反映疫苗防重症效果很突出，那怕就算打了一針仍顯效。

廣東衛健委報告，廣東省周三（2日）新增本土確診病例15例，全部來自廣州，其中4例爲無症狀感染者轉確診；另省內新增本土無症狀感染者5例，也悉數由廣州報告。

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而從5月21日廣州本土病例確診第一例郭阿婆開始，截至6月1日晚，廣州醫科大學附屬市八醫院收治的本土患者（含無症狀感染者）共有50多例。

今波疫情病例4大特徵

廣州醫科大學附屬市八醫院院長雷春亮首度透露，截至2日，統計數據顯示，50多例本土病例中，有3例患者病情較爲嚴重，平均年齡是49.1歲，重型和危重型平均年齡67.8歲。

雷春亮指，根據臨床觀察到了此次本土病例的四大主要特點：

第一，感染者普遍的病毒載量高

第二，疾病的傳播能力很強

第三，患者病情進展迅速，潛伏期非常短

第四，是核酸轉陰時間長，目前這些本土病例中，只有1例核酸轉陰

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雷春亮亦披露，在這次本土感染病例中，發現有4例患者原來已注射了第一針新冠疫苗，還沒來得及打第二針，就被感染了。

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但目前發現，這些打針後仍染疫的個案，病情並不嚴重。「只要是接種了疫苗，哪怕沒有完成兩針次的接種，基本病情都不重，臨床反饋的結果顯示，疫苗預防重症的效果很突出」，雷春亮說。

疫苗防重症顯效 那怕只打了一針

至於今波疫情的首名病人－－5月21日廣州衛健委通報的75歲的郭阿婆；雷春亮指，郭阿婆雖然年齡大，核酸還未轉陰，但目前情況非常穩定，病情已基本沒有問題了。

雷春亮說，「所以市民們不要恐慌，積極配合治療，積極配合政府的各項防疫措施，爭取早日打贏這場疫情防控戰」。

責任編輯：鄧國強

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