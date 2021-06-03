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台灣航空公司「擺烏龍」放病人登機飛大陸 過程揭連串防疫漏洞

社會熱點 13:02 2021/06/03

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台灣《聯合報》消息指，一名持核酸檢測陽性報告的女子，上月31日在台北松山機場順利登上立榮航空的班機，飛往福建廈門，在廈門機場被截；同樣另一名持陰性報告的乘客，抵步後也證實確診。立榮承認地勤人員在確認旅客資料時疏忽，將配合政府調查，同時指不知為何涉事女病人可以離開隔離中心。

立榮航空的聲明表示，涉事的陳姓女病人登機前3日內PCR檢測報告為陽性，卻未遵守防疫規範，也不知為何可以離開隔離處所，同時在機場也沒有據實填寫旅客健康聲明書，由於因防疫所需，旅客登機資料繁瑣，以致於地勤人員於確認旅客登機資料過程中，未能詳實檢查該檢測報告。

立榮強調，涉事女子的行為已危害到立榮及長榮員工、旅客的安全，將配合相關主管機關調查及究責，並持續加強機場前一線員工相關作業宣導及教育。

台中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，大陸有通報上月31日入境有兩名確診者，目前不確定事件的詳情。報道引述立榮地勤提出多項質疑，為何有持陽性報告的旅客要搭機不攔下來？疏忽在哪個環節？為何該旅客3日前已拿到陽性報告，還可以到處走動？有多少人已經和她接觸過？恐怕難以想像。

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