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巴林為接種中國國藥疫苗者 打輝瑞BioNTech加強針

社會熱點 13:53 2021/06/03

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巴林為接種中國國藥疫苗者 打輝瑞BioNTech加強針

中東國家巴林是最先一批採用中國國藥新冠疫苗國家，當地現在為已接種者提供疫苗加強針注射，惟加強針換成輝瑞/BioNTech疫苗。巴林當局強調，中國國藥疫苗仍有很高保護率，但較建議高危人群選擇接種輝瑞/BioNTech加強針。

巴林現時接種率達到47%，領先美歐，其中超過60%人都接種中國國藥疫苗。巴林5月底開始為接種兩針半年後人群，提供國藥，以及輝瑞/BioNTech兩款加強針，但敦促打了兩針國藥疫苗的超過50歲、患有長期病者選擇輝瑞/BioNTech加強針。

巴林副衛生部部長Waleed Khalifa al Manea表示，巴林近期疫情反彈，與伊斯蘭開齋節慶祝活動有關。他稱中國國藥疫苗仍有很高保護率，因為超過90%本輪疫情入院的病者，都未有接種疫苗，政府亦正繼續提供國藥疫苗讓民眾選擇，只是更建議高危人群選擇輝瑞/BioNTech。

《華爾街日報》報道，阿聯酋3月已開始，為接種了兩針國藥疫苗但未有產生抗體的民眾，接種輝瑞/BioNTech加強針。

廣州4人打首針後染疫 主診醫生發現一重要現象

中國國藥與科興疫苗目前均已獲世衛批准緊急使用，證明安全有效。國藥疫苗有效率數據早前在《美國醫學期刊》發表，顯示由國藥武漢及北京研究所生產的兩款疫苗，有效率分別為72.8%及78.1%。

但是，國藥疫苗有效率研究對象主要是年輕中東男性，平均年齡35歲。研究亦表示，沒有國藥疫苗用於年長人士身上的數據。

巴西小鎮集體打科興疫苗 死亡率急降95%

《華爾街日報》又稱，塞爾維亞一項未發表的研究指，在平均年齡超過65歲的150人中，29%人打了兩針國藥疫苗後3個月，體內並沒有新冠病毒抗體，並有10人感染新冠病毒。

主持研究的貝爾格萊德大學醫生Olgica Djurkovic-Djakovic，向《華爾街日報》表示，國藥疫苗產生免疫反應比率未夠高，對年長人士尤其如此。

國藥集團3月表示，正在評估是否建議接種人士注射第3針，加強免疫反應。

美媒：中國或90日後群體免疫 後來居上快過美國

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責任編輯：連兆鋒

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