【中美角力】美國防部建議重新批准使用部分大疆無人機

美國《國會山報》報道，美國防部完成對內政部使用的兩款大疆（DJI）的檢查，未發現惡意代碼或意圖，建議軍方及相關部門使用。大疆在特朗普時代被美商務部列入黑名單，並要求各聯邦部門停用。大疆發言人稱，該報告證明了大疆無人機的安全，並可被政府和企業使用。五角大樓未回應事件。

報道指，該份報告由陸軍特種作戰司令部軍官普拉特（Adam Prater）撰寫，標註日期為今年5月6日，但除了上述的使用建議外，其餘部分的內容仍然保密。

大疆因旗下無人機被指可能構成安全隱患，過去幾年一直是美國政府打擊的目的之一。內政部2019年底宣布除少數緊急情況外，停飛其服役機群中全部中國產無人機，他國產無人機中使用中國部件的無人機，也在停飛限制之列。2020財年的美國《國防授權法案》，禁止聯邦政府部門使用或採購中國無人機系統。

今年1月，即將卸任的前總統特朗普發布行政命令，要求聯邦部門評估並準備停止使用「敵對國家」製造的無人機。此前，美國商務部已經將世界最大的無人機製造商中國大疆創新科技公司列入了貿易黑名單，限制該公司採購關鍵的美國產品及技術。

大疆發言人利斯伯格（Adam Lisberg）表示，這份美國政府的報告是迄今對公司產品最有力的證明，也是獨立安全驗證，即多年一直強調，「大疆無人機對政府和企業營運很安全」。

中美科技戰打擊 大疆據報在美國裁員三分一（第二版）

華為鴻蒙手機正式上綫！破美圍堵擺脫Android依賴

【中美科技戰】拜登踩油搞美國芯片 中國更要小心

責任編輯：陳建錫