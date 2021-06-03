【中美角力】拜登政府傳將針對中國兩行業  副國務卿也這樣說

美國總統拜登據報研議修改特朗普時期的中企限制名單，把涉及中國軍方的投資禁令，改為集中在國防領域和監控系統，以釐清這道特朗普時代禁令在法院的挑戰，以及投資人衍生的疑惑。而儘管中美經貿高官一周兩度通話，但美副國務卿稱，要繼續評估前政府對華貿易政策。連串事件反映，中美經貿關係仍陰霾重重。

中方曾多次表示，堅決反對美國動用國家力量打壓中國企業。美方將經貿問題政治化，違背其一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則，違反國際貿易規則，不僅損害中國企業的合法權益，也不符合美國企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈、價值鏈造成破壞。

修訂特朗普禁令 清晰針對國防與監控行業

彭博社報導，根據擬修改的命令，美國財政部將擬定一份清單，這些企業因為與中國國防和監控技術有關聯，將遭美國制裁。目前鎖定的企業和可能面臨的金融制裁，都和國會授權的國防部報告有關。

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拜登（Joe Biden）將在本周稍晚簽署修訂後的命令，等於改變列為實體清單的標準，以確保和國防或監控領域的企業得以被納入。特朗普（Donald Trump）時代的投資禁令對象為隸屬中國軍方、或由解放軍控制的實體。

據了解，新命令將涵蓋大部分原已被列入清單的企業，不過財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）還會把一些實體新增加到清單中，整個列冊過程將徵詢國務院和國防部的意見。

拜登對中企投資禁令的立場讓投資人無所適從，且受到國會和華爾街高度關注。白宮和財政部發言人都拒絕對此報道置評。

副卿：會審視上屆政府的貿易政策

目前已有兩家中國公司成功推翻投資禁令，因此拜登政府認為有必要修改政策，以利長期執法。而把執法責任歸屬給財政部，有助強化開罰的法律基礎。

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另一方面，正在東南亞地區訪問的美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）周三（2日）在與亞太地區媒體互動的電話會議上被問到，最近的美中高層通話對兩國經貿關系、尤其是對處理貿易戰發出了什麽信號，人們是否會看到美方撤銷上屆政府對中國施加的關稅。

謝爾曼回答說，「美國和中國明顯在與對方保持通話，因爲雙邊關係很重要。至於貿易問題，我們正在評估上屆政府留下的相關政策，未來我們會就如何處理這些政策發表看法」。

她補充說，「我們期待雙邊關係會繼續下去，但這是一個非常複雜的關係」。

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責任編輯：鄧國強

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