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【量子通訊】中國研出「量子鵲橋」：量子通訊速率增四倍 領先全球（多圖）

經濟脈搏 15:57 2021/06/03

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【量子通訊】中國研出「量子鵲橋」：量子通訊速率增四倍 領先全球（多圖）

中國科學技術大學郭光燦院士團隊李傳鋒、周宗權研究組周三（2日）日在《自然》期刊上，發表量子通訊領域的新突破，以「量子中繼」技術將兩組分離的量子連結、並使通訊速率加快四倍；團隊形容，這如同構建量子「鵲橋」，把天各一方的「牛郎」和「織女」量子連通起來。這是國際上首次實現這種模式技術。

新華網報道，這種量子存儲器可以一次捕獲並存儲4對糾纏量子，等於獲得了四倍加速的糾纏分發速率，並且經實驗驗證，兩個節點之間的糾纏保真度超過80%。

中國成功「留光」1小時：技術冠全球  助實現量子儲存

超導量子電腦「祖沖之號」中國誕生  位元領先全球

周宗權將兩個分離的量子節點比喻為「牛郎」和「織女」，他表示，「牛郎和織女借助『量子中繼』這個鵲橋，可以在沒見面的情況下成功建立糾纏，順利實現了通訊。」

研究團隊：如鵲橋聯繫「牛郎」和「織女」

國際科學界近年為建構全球性的量子通訊網，最大的技術難關便是量子極易衰減，在光纖中的傳輸距離只有百公里量級。對此，科學家從「量子中繼」概念著手，將遠距離傳輸劃分為多個短距離，用量子中繼連接，以解決信號衰減的困擾。

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中國量子專利兩倍於美 拜登要挽狂瀾唯有夥拍日本？（組圖）

【量子電腦】九章原來沒用芯片  科技意義豈止「量子霸權」

李傳鋒提到，要使用量子中繼的技術，量子存儲器為核心要件，「之前大家用的是發射型量子存儲器，一次只能傳輸1個量子，效率低，亦或是一次傳輸多個量子，但精確率低。」

經過3年多努力，該團隊近期在國際上首次成功使用吸收型量子存儲器，演示了多模式復用的量子中繼基本鏈路。這種量子存儲器可以一次捕獲並存儲4對糾纏量子，等於獲得了四倍加速的糾纏分發速率，並且經實驗驗證，兩個節點之間的糾纏保真度超過80%。

中國2021十大科技趨勢 第3代半導體、量子計算最受矚目

【量子電腦懶人包】5個Q&A 揭開中國「九章」神秘面紗

責任編輯：鄧國強

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