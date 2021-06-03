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中國商務部：中美經貿領域已開始正常溝通

國情動向 15:41 2021/06/03

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中美高層一周內兩次視像通話後，中國商務部發言人高峰今日（3日）表示，中美經貿領域已經開始正常溝通，雙方同意共同努力務實解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

對於美國總統拜登據報計劃修訂中國軍方關聯企業投資禁令，高峰表示，中方多次強調，美方撤銷限制、制裁措施，停止打壓中國企業，有利中國、美國及全世界。被問到有美企認為，關稅推高原料價格，高峰表示，這充分說明：加徵關稅不利美國、其他國家，亦不利於世界經濟復甦。

【中美角力】拜登政府傳將針對中國兩行業  副國務卿也這樣說

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，日前分別與美國貿易代表戴琦、美國財長耶倫視像通話。高峰表示，兩次通話都是50分鐘左右，雙方溝通開局順暢。

他稱，兩次通話中，雙方本著平等和相互尊重的態度，就中美經貿關係、宏觀形勢、國內政策等問題交換了意見。雙方都認為，交流是專業、坦誠和建設性的，中美經貿領域已經開始正常溝通。

第二，求同存異是共識。雙方都認為中美經濟、貿易關係十分重要，存在諸多可以合作的具體領域。雙方也都提出了各自關切的問題。中方充分考慮國內經濟發展背景和狀態，表達了我們的具體關切。

第三，從務實解決問題入手。雙方同意，下一步要從有利於中美兩國和整個世界的角度，共同努力，為生產者和消費者務實地解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

劉鶴與美財長耶倫視訊通話 雙方認為中美經濟關係十分重要

貿易高層首度對話釋出兩訊號 戴琦指中美經貿關係仍是巨大挑戰

責任編輯：林佩怡

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