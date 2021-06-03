【台灣疫情】增583宗本土確診 傳「逃亡」美國人數急升

台灣今日（3日）公布新增364宗本土病例、219宗校正回歸，合共583宗病例，並再多17人死亡。當局指，20至39歲人士染病比例增加，疫情似乎到了高峰。自疫情爆發以來，桃園機場的離境人數急劇增加，最多人前往美國，台媒以「逃亡」形容這波風潮，估計離境人士不是躲避疫情，就是到海外打疫苗。

新病例新北市265宗最多，其次台北市224宗、苗栗縣34宗、桃園市30宗、彰化縣15宗、台中市5宗、基隆市4宗、台南市2宗，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1宗。衛福部長陳時中指，上述數字是「不好的跡象」，年輕人確診比例增加，可能與防疫鬆懈有關，他呼籲接下來的端午節連假，非必要避免返鄉。

疫下離境人數急增，桃園機場統計，5月份前往美國的旅客數量，相較3至4月，即台灣本土疫情未爆發之前，增加了兩成以上。單是昨日（2日）經桃機離境的人，就比入境的多出逾4倍。台視新聞網指，長榮航空飛往洛杉磯的航班原定每周三班，從下周起將增加至每日一班，甚至連私人專機都已出現預約。

三立新聞則報道，有赴美民眾接受採訪時坦言，台灣疫苗還沒通過第三期還不敢打，由於美國也可以打疫苗，加上台灣疫情嚴重，在經濟能力許可下，才會選擇赴美；也有民眾表示，美國施打疫苗方便，還能選擇品牌，因此特別赴美打疫苗，順便探親。聚焦航空熱話的Fb專頁《航空迷因》也指，很多持有雙重護照或是綠卡者，都要回美國躲疫情及打疫苗。自由時報則駁斥「逃亡」的說法，認為是美國學校臨近開學，許多人趕在機票升價前，前往或返回當地。

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責任編輯：陳建錫

▲ 桃園機場5月以來離境人數急增