【台灣疫情】台灣人氣創作歌手陳零九 確診新冠肺炎

台灣新冠肺炎疫情仍在蔓延，台灣人氣創作歌手、有「狼人殺偶像」稱號的陳零九，證實確診新冠肺炎，其所屬經紀公司滾石唱片稍早發出聲明指，目前他已由救護車送進防疫旅館隔離中。

滾石唱片聲明中指出，「感謝各位的關心，本公司旗下藝人陳零九因感染為COVID-19確診者，目前已由救護車送進防疫旅館進行隔離中，一切都依衛生福利部疾病管制署的安排進行後續相關處理。陳零九本人狀況，雖偶有身體不適，但目前一切平安，請歌迷朋友安心，最後，讓我們一起堅守防疫，謝謝大家的關心！」

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現年34年的陳零九，本名為陳志豪，出生於台灣高雄，號稱有1/16的荷蘭血統，為台灣著名創作歌手、主持人。

他自2009年起成為網絡歌手，2013年起簽約滾石唱片，截至2021年6月1日已發行7張正規專輯和1張數位專輯。現為《娛樂百分百》主持人、男子團體「五堅情」及二人組合「九澤CP」成員。

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陳零九也是一名電玩達人，他周二（1日）晚間才在直播平台「陳零九ninechen」，公開談論他最愛的十種電玩，並帶粉絲一窺他最真實的防疫居家日常。

當天的直播中，陳零九說，前陣子他很瘋《魔物獵人世界》，還推薦大家居家防疫可以玩Switch《健身環大冒險》，運動一下很不錯，坦言自己最近很多時間在玩PS5，趁居家防疫有空把一些以前沒玩過的作品例如《戰神》玩一下。

詎料兩天後，教人留家「打機」抗疫的陳零九，被確診新冠肺炎。

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責任編輯：鄧國強

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