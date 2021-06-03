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【台灣疫情】唱作人陳零九確診新冠肺炎 自述這樣發病（第二版）

社會熱點 17:57 2021/06/03

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【台灣疫情】唱作人陳零九確診新冠肺炎 自述這樣發病

台灣新冠肺炎疫情仍在蔓延，台灣人氣創作歌手、有「狼人殺偶像」稱號的陳零九，證實確診新冠肺炎，其所屬經紀公司滾石唱片稍早發出聲明指，目前他已由救護車送進防疫旅館隔離中。

（新增第三段自述發病經過）

滾石唱片聲明中指出，「感謝各位的關心，本公司旗下藝人陳零九因感染為COVID-19確診者，目前已由救護車送進防疫旅館進行隔離中，一切都依衛生福利部疾病管制署的安排進行後續相關處理。陳零九本人狀況，雖偶有身體不適，但目前一切平安，請歌迷朋友安心，最後，讓我們一起堅守防疫，謝謝大家的關心！」

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而陳零九周四（3日）稍早在facebook闡明自身情況說：

5/27晚上漸漸覺得呼吸困難

5/29門診

5/31快篩陰性 +PCR很不舒服回診

6/1改醫院看診，開過敏藥、吃完不喘

6/2感覺身體恢復，晚上通知PCR陽性確診

6/3中午被救護車送到防疫旅館，目前人在旅館內，有一點累累的感覺，目前還可以，謝謝大家關心，希望大家保重身體，這病毒不是鬧著玩的。

現年34年的陳零九，本名為陳志豪，出生於台灣高雄，號稱有1/16的荷蘭血統，為台灣著名創作歌手、主持人。

他自2009年起成為網絡歌手，2013年起簽約滾石唱片，截至2021年6月1日已發行7張正規專輯和1張數位專輯。現為《娛樂百分百》主持人、男子團體「五堅情」及二人組合「九澤CP」成員。

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陳零九也是一名電玩達人，他周二（1日）晚間才在直播平台「陳零九ninechen」，公開談論他最愛的十種電玩，並帶粉絲一窺他最真實的防疫居家日常。

當天的直播中，陳零九說，前陣子他很瘋《魔物獵人世界》，還推薦大家居家防疫可以玩Switch《健身環大冒險》，運動一下很不錯，坦言自己最近很多時間在玩PS5，趁居家防疫有空把一些以前沒玩過的作品例如《戰神》玩一下。

詎料兩天後，教人留家「打機」抗疫的陳零九，被確診新冠肺炎。

【台灣疫情】沒病床、沒疫苗、防疫爆亂象  台媒問「蔡英文在哪裡」？

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責任編輯：鄧國強

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