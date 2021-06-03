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布達佩斯市長改街名反對復旦分校 中方：令人不齒

國情動向 17:52 2021/06/03

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匈牙利政府允許中國上海復旦大學，在匈牙利首都布達佩斯開設分校，但決定引起布達佩斯市長考拉喬尼（Gergely Karácsony）不滿。考拉喬尼本周宣佈將復旦分校預定校址周圍的街道，改名為「達賴喇嘛街」、「維吾爾烈士路」、「光復香港道」等。中國外交部批評，中外合作辦學有利促進文化交流，個別政客借此博眼球的行為令人不齒。

中國外交部發言人汪文斌周四（3日）指出，中外合作辦學，是當今各國開展教育國際合作的方式，有利於促進各國文化的交流互鑒，當前中國和匈牙利關係取得豐碩的合作成果，為兩國人民帶來福祉；匈方個別政客企圖借炒作涉華議題來博眼球，阻礙中匈合作，這種行為令人不齒。

匈牙利政府此前已和中國達成協議，復旦大學會在布達佩斯，開設可容納6,000學生的分校，由500名講師授課，提供文科、醫學、商務和工程專業的碩士課程。該項目是最近幾十年來，匈牙利教育領域規模最大的一個投資項目。

匈牙利外長西雅爾多（Péter Szijjártó）5月底訪問中國，於貴陽與中國國務委員兼外長王毅會面。雙方商定深化戰略互信、追求共同發展、夯實人文基礎、保持國際協作4個高水平發展目標，當中包括鼓勵兩國教育、文化、旅遊、體育、青年、媒體等各領域各部門開拓思路，克服疫情影響，加深相知相交，進一步便利人員往來的制度性安排，加強2022年北京冬奧會合作。

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責任編輯：連兆鋒

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