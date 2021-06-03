  • 30°C
香港時間 : 2021603日 (四) 20:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抽獎活動】OL抽中「億元大獎」變噩夢？一年後失業、負債、憂鬱

社會熱點 20:07 2021/06/03

分享：

【抽獎活動】OL抽中「億元大獎」變噩夢？一年後失業、負債、憂鬱

「抽獎」兩個字近日成了香港全城熱話。但同樣是抽獎活動，對奔30歲的內地OL來說卻是噩夢開端。這個暱稱「信小呆」的內地女子，2018年參加一個電子服務平台的抽獎活動時，中了號稱「1億元（人民幣，下同）大獎」，之後辭職環遊全世界，但結果她不僅不感到愉快，如今更失業、負債、患上憂鬱症，幸運兒的故事為何會走樣？

內地媒體報道，任職IT工程人員的信小呆，在2018年抽中電子服務平台的億元大獎、獲得旅遊機會；她時年28歲，時值花樣年華的她開啟環遊全球之旅。但她稱，所謂的億元大獎、旅遊安排，其實更像是完成各種任務，且有非常多的限制，有時還要倒貼錢。

信小呆說，在一個地方待不了幾天就要去下一個地點，無法休息，這場旅遊讓她身心疲憊。

環遊世界旅程 不是全免費

於是她在網上發起一個活動，一元轉讓「一億獎勵」，但是內地網友們並不買帳，甚至還有人說她是騙子。對此，她在網上分享自己的環球生活，求線上打賞，後來一度銷聲匿跡。

內地旅行APP推98元「機票盲盒」 隨緣出遊引2000萬人瘋搶

內地又一監管對象？ 新華社籲規範「盲盒」經營模式

    點擊圖片放大
    +3
    +2

今年6月，「信小呆」在某社交平台更新影片，講述自己兌獎之後的經歷，以及未來的打算。她表示這個獎勵看似美好，其實大多數都是一次性的消費券。自己為了花光它們，有時候還要倒貼錢。一場旅遊下來花20萬元，甚至還碌爆信用卡，讓自己負債累累。

如今她沒有工作，之前一直面試，卻發現自己落後太多，頻頻落榜。前段時間還被檢查出有憂鬱傾向。現在她正在考教師資格證，希望能夠順利的找到工作。

影片發出來時間不長，「信小呆」在網上的粉絲就已經突破了萬人，播放量也非常的可觀。網友建議，「信小呆」如果找到工作後，可兼職當網紅，憑借這經歷，闖出一片天地還是沒有問題的。

責任編輯：鄧國強

相關文章

內地又一監管對象？ 新華社籲規範「盲盒」經營模式
2020/12/28
內地又一監管對象？ 新華社籲規範「盲盒」經營模式
內地旅行APP推98元「機票盲盒」 隨緣出遊引2000萬人瘋搶
2021/04/13
內地旅行APP推98元「機票盲盒」 隨緣出遊引2000萬人瘋搶

你可能感興趣

內地又一監管對象？ 新華社籲規範「盲盒」經營模式
19:57 2020/12/28
內地又一監管對象？ 新華社籲規範「盲盒」經營模式
內地旅行APP推98元「機票盲盒」 隨緣出遊引2000萬人瘋搶
16:40 2021/04/13
內地旅行APP推98元「機票盲盒」 隨緣出遊引2000萬人瘋搶
旅遊資訊 旅遊行程 社交平台 失業 辭職 兼職 信用卡

下一篇文章

【廣州疫情】廣州添20本土病例！再多2社區全面封閉 居民禁外出（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西