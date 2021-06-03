▲ 【抽獎活動】OL抽中「億元大獎」變噩夢？一年後失業、負債、憂鬱

「抽獎」兩個字近日成了香港全城熱話。但同樣是抽獎活動，對奔30歲的內地OL來說卻是噩夢開端。這個暱稱「信小呆」的內地女子，2018年參加一個電子服務平台的抽獎活動時，中了號稱「1億元（人民幣，下同）大獎」，之後辭職環遊全世界，但結果她不僅不感到愉快，如今更失業、負債、患上憂鬱症，幸運兒的故事為何會走樣？

內地媒體報道，任職IT工程人員的信小呆，在2018年抽中電子服務平台的億元大獎、獲得旅遊機會；她時年28歲，時值花樣年華的她開啟環遊全球之旅。但她稱，所謂的億元大獎、旅遊安排，其實更像是完成各種任務，且有非常多的限制，有時還要倒貼錢。

信小呆說，在一個地方待不了幾天就要去下一個地點，無法休息，這場旅遊讓她身心疲憊。

環遊世界旅程 不是全免費

於是她在網上發起一個活動，一元轉讓「一億獎勵」，但是內地網友們並不買帳，甚至還有人說她是騙子。對此，她在網上分享自己的環球生活，求線上打賞，後來一度銷聲匿跡。

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今年6月，「信小呆」在某社交平台更新影片，講述自己兌獎之後的經歷，以及未來的打算。她表示這個獎勵看似美好，其實大多數都是一次性的消費券。自己為了花光它們，有時候還要倒貼錢。一場旅遊下來花20萬元，甚至還碌爆信用卡，讓自己負債累累。

如今她沒有工作，之前一直面試，卻發現自己落後太多，頻頻落榜。前段時間還被檢查出有憂鬱傾向。現在她正在考教師資格證，希望能夠順利的找到工作。

影片發出來時間不長，「信小呆」在網上的粉絲就已經突破了萬人，播放量也非常的可觀。網友建議，「信小呆」如果找到工作後，可兼職當網紅，憑借這經歷，闖出一片天地還是沒有問題的。

責任編輯：鄧國強