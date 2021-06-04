拜登投資禁令擴至59中企 含華為兩間融資關聯公司（附清單連結）

美國總統拜登（Joe Biden）周四（3日）擴大中國軍工相關企業投資禁令，清單上的中企增至59間，包括華為和三大電信公司。禁令將於8月2日生效。《紐約時報》指，此舉加劇中美意識形態鬥爭。中方曾表示，將採取必要措施維護中企正當合法權益。【清單全文連結】

禁止投資的中企擴至59間

拜登美東時間3日簽署了一項行政命令，延續了大部分前總統特朗普的政策。新一批面臨禁令的公司中有很多是先前清單中列出的大型國有公司和其他企業的子公司和關聯公司。其中包括與國有航空航天巨頭中國航空工業集團公司有關聯的一些公司，以及華為的兩間融資關聯公司。

新命令禁止美國人投資這些公司，在8月2日制裁開始前有60天的寬限期，已經投資這些公司的美國人，無論是直接投資，還是通過共同基金、指數基金或其他基金進行投資，都有一年的時間撤資。

《華爾街日報》認為，這是美國迄今為止採取的最堅定行動之一，目前拜登政府正在對美國對華政策進行廣泛評估，包括如何處理特朗普採取的關稅和其他貿易措施。

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一位美國政府高級官員在與記者的吹風會上說：「我們認為這是我們正在採取的更廣泛行動中的一項，目的是增強我們與中國競爭的能力，反擊中國違背我們的利益和價值觀的行動。」

《紐約時報》表示，拜登政府此舉加劇了北京和華盛頓之間的商業和意識形態之爭，拜登將這場鬥爭稱為「專制與民主」之間的鬥爭。

在北京，外交部發言人汪文斌稍早前表示，美國上屆政府的投資禁令，完全無視事實，嚴重破壞市場規則和秩序，損害中企合法權益及全球投資者利益，美方應尊重法治和市場，糾正錯誤。中方將採取必要措施維護中企正當合法權益。

責任編輯：尹航

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