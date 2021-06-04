【廣州疫情】廣州本土個案腰斬逾半至9宗  惟「疫區」交通加強封控

廣州新冠肺炎疫情仍在發展，但本土新個案數字回落至單位數。廣州周四（3日）新增合共9宗本土確診及無症狀感染病例，對比此前一天的20宗顯著減少；但廣州與毗鄰的佛山，繼續升級防疫措施，廣州被視作疫區的「封控區」，公私營交通暫停或嚴控，佛山封閉與疫區接通的道路。

廣東省衛健委網站通報，廣州周四（3日）新增本土確診病例6宗、本土無症狀感染轉確診2宗、新增本土無症狀感染1宗，即新增本土個案9宗，比周三的20宗大幅減少。

另外，佛山亦再添1宗本土確診個案。

【廣州疫情】廣州4人打了首針疫苗後染疫 主診醫生發現一重要現象（多圖）

【廣州疫情】方艙實驗室啟用 日均檢測12萬樣本（組圖）

儘管廣州本土個案出現單日減少，但疫情防控仍在升級。廣東省中醫院大德路總院門診、廣州醫科大學附屬第一醫院（包括沿江路院區、沿江院區綜合樓、海印院區的普通門診、發熱門診、急診、門診醫技檢查、門診治療、健康體檢等業務）周五（4日）暫停一天。

廣州多間醫院暫停門診

同時，廣州醫科大學附屬腦科醫院芳村門診、荔灣門診周四起（3日）全面停診，恢復時間另行通知。

廣州當局周四（3日）晚也布，高風險區地鐵站封閉管理，廣佛地鐵線鶴洞、菊樹站雙向不停站通過；實施只出不進管控措施，包括廣佛地鐵線龍溪、西塱、沙湧站，廣州地鐵一號線芳村、花地灣、坑口、西塱站（換乘站），廣州地鐵五號線滘口站。

同時，「封控區域」內公共巴士線路全部暫停營運，高速公路僅保留1-2個出入口，並停止出租車、網約車、共享單車運營。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【廣州疫情】不止出城 廣州即日起搭地鐵巴士要亮綠色健康碼

【廣州疫情】廣州千萬人打疫苗仍爆疫 專家：疫苗其實已起一關鍵效用

佛山官方微信號公布，根據廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部第16號通告（廣州市對荔灣在原芳村區域實施升級防控措施）。加強廣佛兩地聯防聯控，實施多項兩地協同交通管制，包括：結合廣州市封控區域道路管控情況，對佛山市穗鹽路、五丫口大橋、沙尾大橋等與廣州市封控區域接壤的道路實施封閉。

佛山市多條公交線路臨時調整，途經廣州市「封控區域」時不停靠。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

