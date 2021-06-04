【廣州疫情】廣州本土個案腰斬逾半至9宗  番禺食肆禁堂食14天（第三版）

廣州新冠肺炎疫情仍在發展，但本土新個案數字回落至單位數。廣州周四（3日）新增合共9宗本土確診及無症狀感染病例，對比此前一天的20宗顯著減少；但廣州與毗鄰的佛山，繼續升級防疫措施。其中，廣州被視作疫區的「封控區」，公私營交通暫停或嚴控，番禺區食肆則周五（4日）起禁堂食14天。

（14:45 廣州白雲區全民檢測安排）

廣東省衛健委網站通報，廣州周四（3日）新增本土確診病例6宗、本土無症狀感染轉確診2宗、新增本土無症狀感染1宗，即新增本土個案9宗，比周三的20宗大幅減少。

另外，佛山亦再添1宗本土確診個案。

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儘管廣州本土個案出現單日減少，但疫情防控仍在升級。廣東省中醫院大德路總院門診、廣州醫科大學附屬第一醫院（包括沿江路院區、沿江院區綜合樓、海印院區的普通門診、發熱門診、急診、門診醫技檢查、門診治療、健康體檢等業務）周五（4日）暫停一天。

廣州多間醫院暫停門診

同時，廣州醫科大學附屬腦科醫院芳村門診、荔灣門診周四起（3日）全面停診，恢復時間另行通知。

廣州當局周四（3日）晚也布，高風險區地鐵站封閉管理，廣佛地鐵線鶴洞、菊樹站雙向不停站通過；實施只出不進管控措施，包括廣佛地鐵線龍溪、西塱、沙湧站，廣州地鐵一號線芳村、花地灣、坑口、西塱站（換乘站），廣州地鐵五號線滘口站。

「封控區域」內公共巴士線路全部暫停營運，高速公路僅保留1-2個出入口，並停止出租車、網約車、共享單車運營。

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廣州市番禺區新冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部，亦發佈了關於加強經營性商業場所管控的通告，提出將暫停餐飲單位堂食的範圍，擴大至全區所有餐飲服務單位。管控措施實施時間為2021年6月4日至6月17日，共14天。

全區單位食堂雖可開放 但實行測溫進場

番禺全區單位食堂（含機關事業單位、學校、工廠、工地、企業等食堂）實行測溫進場、分批分時段就餐、單向就坐、擋板分隔等防疫措施。

番禺全區歌舞娛樂場所、水療會所、游泳場館等密閉場所要嚴格落實疫情防控措施要求，實行預約、錯峰、限流、測溫、掃碼等措施，實名登記姓名、個人手機號碼，以便開展流行病學調查。

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此外，根據疫情防控工作有關要求，廣州白雲區定於4日至6日對全區（石井街、大源街和鍾落潭鎮良田村、東鳳村等已完成檢測的區域除外）的戶籍人口、來穗人員開展全員核酸檢測工作。

而佛山市方面，佛山市禪城區4日起亦對全區常住人口進行新一輪全員核酸檢測。

責任編輯：鄧國強

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