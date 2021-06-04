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【新冠疫苗】國產「吸入式疫苗」外貎首曝光 已申請緊急使用（有片）

社會熱點 11:52 2021/06/04

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【新冠疫苗】國產「吸入式疫苗」外貎首曝光 已申請緊急使用

內地新冠疫苗接種率已經突破一半人口，根據國家衛健委周四（3日）消息，全國累計報告接種疫苗逾7億劑。在此之際，中國工程院院士陳薇發布最新消息，最新研發一款不用打針的「吸入式」新冠疫苗，已獲准展開藥物臨床試驗，並已向國家部門申請緊急使用。

中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇周四出席2021浦江創新論壇時作報告，透露已經出現一款不用打針的「吸入式」新冠疫苗、並且已獲得藥物臨床試驗批件，有望給不願意打針，又需要接種疫苗的人提供更多選擇。

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陳薇說注射型疫苗是目前最常見的疫苗形態，但也可以、還可以通過別的方式來接種。她和研究團隊一直想實現一個想法，就是研發出「雙非」疫苗，即非注射非冷鏈的霧化吸入式疫苗。

「吸入式疫苗」已進入二期試驗

陳薇表示，團隊已經於去年8月最早發表非注射疫苗的研究結果，同年9月29日在武漢開展臨床試驗。該項目已經在今年3月23日獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件，目前正申請進入緊急使用清單，將為那些不願打針的人提供更多選擇。

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同時常見的注射疫苗能提供的多為體液免疫和細胞免疫，而霧化的吸入疫苗，還可以提供「粘膜免疫」。這三個免疫同時作用，是新冠疫苗最理想的狀態。

另外，內地「科創板日報」報道，康希諾生物公司董事長兼CEO宇學峰周三（2日）在青島的一場會議上也表示，康希諾的鼻噴霧式/吸入型新冠疫苗現已進入二期臨床試驗。

康希諾透露「吸入式疫苗」原理

據報，康希諾的吸入型疫苗與此前已獲批附條件上市的疫苗，在毒種、細胞庫、原液生產工藝、製劑生產工藝、製劑配方等均相同，僅在使用時採用鼻噴霧化吸入免疫專用裝置進行免疫。

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報道稱，所謂霧化吸入免疫，即採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，透過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫，而這種免疫是透過肌肉注射所不能帶來的。通常，透過肌肉注射的新冠疫苗只能誘導體液免疫和細胞免疫。此外，使用霧化吸入方式免疫是無痛的，且擁有更高的可及性。

據了解，內地現在正式上路的施打型疫苗共5款，「非注射吸入式疫苗」只需要傳統注射疫苗1/5的劑量，而且不需要裝瓶，若能實現量產，當前疫苗瓶的困境也能解決。

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責任編輯：鄧國強

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