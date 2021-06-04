【台灣疫情】日本124萬劑AZ疫苗下午抵台 美國疫苗月底到貨

日本無償提供的124萬劑AZ新冠肺炎疫苗今日空運送往台灣，將於下午運抵。據報日本之後還會再分批運送疫苗給台灣。此外，美國將在6月底釋出到海外的8000萬劑疫苗中，將有700萬劑送往亞洲，其中包括台灣，但未說明釋出數量。

日本將供應台灣124萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠製疫苗（即AZ疫苗）。日本航空將於今天下午以客機載貨方式運抵桃園國際機場。

朝日新聞引述不具名官員指出，除了這124萬劑AZ疫苗，日本接下來將繼續分批提供疫苗給台灣，總數尚待決定。

日本政府與阿斯特捷利康藥廠簽約今年之內共要取得1億2000萬劑（6000萬人份）AZ疫苗，但因海外有報告顯示，有少數人施打後出現血栓的案例，所以目前日本政府不將此列為公費施打的疫苗。稍早前，台灣新增一30多歲男子接種AZ疫苗出現血栓的案例。

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另外，白宮周四（3日）宣布，將在6月底釋出到海外的8000萬劑疫苗中，將有700萬劑送往亞洲，其中包括台灣、印度、馬來西亞、越南等地。但對個別地區與國家的釋出數量則未說明。

台灣的外交部對此表示感謝，並說台灣作為美國在印太區域的緊密夥伴，將在既有良好基礎上，持續強化台美防疫夥伴關係。

責任編輯：尹航

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