【大灣區】經港珠澳橋進出口總值破2000億 香港這條線很關鍵（組圖）

珠海拱北海關昨日（3日）公布數據指，從2018年10月至今年4月，經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口總值已達2,016億元（人民幣，下同），包括出口1286.3億元，進口729.7億元，高新科技產品佔了很大部分。新華社報道，新的「香港機場—港珠澳大橋—珠海機場」多式聯運路線，讓灣區企業受益。

報道指，港珠澳大橋連通三地、資源融通，大批重大項目和新興業態通過其集聚，外貿由此加速。特別是高新產業加速聚集，提升了大灣區內高新企業的競爭能力。最直接的表現是在該橋珠海公路口岸進出口總值中，包括集成電路、航空器零部件在內的產品，已佔據了「半壁江山」。

摩天宇航空發動機維修有限公司是國內規模等級的民用航空發動機維修基地，在近百億元年產值的基礎上，其三期廠房已完成擴建，投產後產能預計再提高50%。公司負責人亞溥表示：「藉助港珠澳大橋，我們的物料運輸時間從4天降至1天，每一環節都能節省約1.2萬元，這增強了擴產信心。」

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數據顯示，港珠澳大橋口岸進出口總值達到1,000億元用時兩年，突破第二個1,000億元僅用時7個月，經該口岸進出口值連續19個月保持雙位數增長。

報道提到，讓灣區企業點讚的是，新出現的「香港機場—港珠澳大橋—珠海機場」的多式聯運，使珠海橫琴自貿片區、珠海保稅區、高欄港區、珠海機場、中山物流保稅園區，能與粵港澳大灣區的企業聯動對接，特別是通過對接港、澳機場，接駁香港葵涌貨櫃碼頭，實現了「空港-陸路-海港」區域聯動。此外，加上實行了粵港、粵澳「跨境一鎖」「綠色關鎖」等措施，貨物實現口岸直通快速放行，企業整體通關時間較口岸開通時縮短八成以上。

大橋海關副關長郭艷海指，這將有助於粵港澳三地從「硬聯通」邁向「軟聯通」，加速擴大大灣區的外貿「朋友圈」。

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責任編輯：陳建錫