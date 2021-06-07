【神州快訊】中國—中東歐國家博覽會明日寧波啟幕

浙江寧波被稱為古絲綢之路的「活化石」，在民間流傳着「無寧不成市」的古諺。如今，港城寧波又將迎來一場國際性盛會，6月8日至11日以「構建新格局，共享新機遇」為主題的第2屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會將在寧波舉辦。

本屆博覽會設立中東歐展、國際消費品展、進口商品常年展等三大展區，展覽總面積約20萬平方米，預計有2,000餘名參展商和來自全國的6,000餘名採購商報名參會。參展商品涉及機械電子、生命健康、食品飲料等七大類千餘種。

▲ 首屆中國-中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會在寧波舉行

在開幕式暨中國—中東歐國家合作論壇上，中東歐國家元首和若干經濟部長將在綫上出席；還將舉辦中國—中東歐國家聯合商會第六次會議、海關檢驗檢疫合作對話會、市長論壇、農業合作促進聯合會咨詢委員會第十次會議、地方合作高質量發展高端智庫論壇等活動。此外還設置了投資合作洽談會、產業合作對接會等經貿活動，以及教育、美食、青年交流等人文活動。

當前，寧波把加強與中東歐各國合作作為參與「一帶一路」建設的重要突破口。據了解，從2014年寧波首次舉辦中東歐特色產品展至今，寧波借助這一大平台，積極發展與中東歐國家的貿易往來，寧波已經成為全國最大的中東歐商品集散地。據寧波海關的數據顯示，2020年，寧波與中東歐國家總貿易額近300億元（人民幣，下同），佔全國比重超過4%。今年1至4月寧波市對中東歐國家進出口119.6億元，同比增長48.8%，其中進口26.9億元，同比增長241.2%；出口92.7億元，同比增長27.9%。

2018年6月，首個中國—中東歐國家經貿合作示範區在寧波正式揭牌並啟動建設，在多重利好疊加下，寧波正努力打造成為中東歐商品進入中國市場、中國與中東歐雙向投資合作、中國與中東歐人文交流的3個首選之地。目前，寧波已建成了國內覆蓋最全、品類最豐富、輻射最廣、模式最新的中東歐商品常年館，展覽面積1.5萬平方米，展示商品4,000餘種。

▲ 「舌尖上的相遇」中東歐和浙江的特色美食共同亮相寧波老外灘

同時，寧波亦加快建設中東歐國際產業合作園，努力打造中國—中東歐國家航運物流中心、經貿促進中心、科技創新中心、人文交流中心。在本屆博覽會上，將成立「中東歐商品採購聯盟」，對接相關使領館、商協會，整合優質特色商品、文化、旅遊等行業，打通物流、金融、貿易等供應鏈上下游產業，搭建中東歐企業之間商貿合作平台。

值得關注的是，寧波與中東歐國家的合作能級正不斷提升，為中國—中東歐國家合作不斷注入新動能。推動博覽會參展國家從中東歐國家拓展至歐洲及「一帶一路」沿綫國家，參展商品從特色農產品、日用消費品拓展至智能裝備、生物醫藥、電子信息、通用航空等新興產業，參展領域從貨物貿易拓展至航運物流、金融科技、文化旅遊等服務貿易，把博覽會建設成為中國和中東歐國家雙邊貿易最佳首選地和最大集散地。

（資料由第2屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會組委會辦公室提供）