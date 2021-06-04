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A股印花稅法草案二次審議稿擬適當降低稅率 官媒這樣解讀

經濟脈搏 12:53 2021/06/04

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全國人大常委會法工委今日公布，印花稅法草案二次審議稿擬適當降低稅率，進一步明確印花稅的徵稅範圍，並將完善稅收優惠規定。隨著消息發布，市場憧憬證券交易印花稅即將下調，券商股快速拉高。官媒《證券時報》指出，證券印花稅短期之內下調的可能性並不高。

全國人大常委會法制工作委員會今日舉行記者會，發言人臧鐵偉介紹立法工作有關情況。關於印花稅法草案（二次審議稿）方面，臧鐵偉介紹，考慮到印花稅實際運行基本平穩，總體上維持現行稅制框架不變；同時，根據各方面的意見，擬對草案作以下完善性修改：一是，適當降低稅率；二是，進一步明確印花稅的征稅範圍；三是，完善稅收優惠規定。

受此影響，臨近午盤，A股券商股爆發，西南證券直線漲停，財達證券漲超7%。國盛金控、中金公司、光大證券等大幅跟漲。

惟官媒《證券時報》券中社指出，根據2018年11月的《印花稅法（征求意見稿）》規定，證券交易印花稅的納稅人或者稅率調整，由國務院決定，並報全國人民代表大會常務委員會備案。從這個程序來看，證券印花稅短期之內下調的可能性並不高。

香港將於今年8月增加股票印花稅，由買賣雙邊交易各徵收0.1%稅率，增至0.13%。

中國房地產稅或擴圍試點 深圳海南料先試先行

責任編輯：尹航

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