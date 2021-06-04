▲ 【中美角力】美專家福奇籲武漢實驗室公布醫療記錄 趙立堅曾批美「甩鍋」

中美就新冠肺炎疫情起源的角力，再有升級之勢。儘管中方多次批評美國針對中國的疫源調查言論是抹黑和「卸鑊（甩鍋），但美國抗疫顧問、美國家過敏暨傳染病研究所所長福奇呼籲，中國應公布武漢實驗室9名研究人員醫療記錄，宣稱「他們的病情可能爲新冠病毒最先是否系實驗室泄漏所致提供重要線索」。

美媒早前報道，中國在2019年末報告首例新冠病例的一個月前，武漢病毒研究所的研究人員曾出現嚴重病情。

但中國科學家和官員一直駁斥病毒是實驗室泄露的假設，稱病毒在武漢被發現之前可能就已經在其他地區傳播，甚至可能通過進口冷凍食品運輸或野生動物交易進入中國。

福奇是美國「抗疫戰」的重要人物

福奇（Anthony Fauci）接受外媒訪問時稱，「我想看看據報道在2019年得病的三個人的醫療記錄。他們是否真的生病了，如果是，他們得的是什麽病？」

但報道指，福奇仍然認爲該病毒首先是通過動物傳染給人類的，他稱，即使實驗室的研究人員確實感染了新冠病毒，他們也可能是從其他地方感染該病毒的。

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而BBC稍早前也報道，福奇在2020年疫情初期，曾與中國疾病預防控制中心主任高福通過電郵。

福奇當地時間3日接受美國全國廣播公司（MSNBC）節目Morning Joe的訪問時回應此事，指外界或永無法確定，新冠病毒與人類之間的「聯繫」。

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他說，如大家看看疫情爆發後的發現，「我們覺得、現在仍是覺得，病毒看來更像是自然地從一個物種傳到人類。」他說，但由於他們不完全肯定這一點，人們要保持開放的心態，繼續檢視其他東西。

美國總統拜登（Joe Biden）上月26日宣布，他已下令情報機構就新冠肺炎的起源展開進一步調查，並在90天內向他提出報告。

中方已多次批美污名化中國

對此，中國外交部發言人趙立堅當日回應，中國「實驗室洩漏論」極不可能的結論，已被清楚地記錄在世衛組織（WHO）聯合考察組的研究報告中，還說應該要先讓WHO調查美國。

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趙立堅指，聯合考察組國際專家多次在不同場合對中方的開放透明態度，給予積極評價，美國一些人全然無視事實和科學，反覆鼓譟要對中國進行再調查，充分說明美方不在乎事實和真相，也沒興趣進行嚴肅的科學溯源，而是想藉疫情搞污名化和政治操弄，甩鍋推責，是對科學的不尊重，對人民生命的不負責，更是對全球團結抗疫努力的破壞。

趙立堅強調，美方口口聲聲要中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查，那就請美方也能像中國一樣，本著科學的態度，立即同WHO開展溯源研究合作，對美國進行全面、透明、以證據為基礎的國際調查，充分回應國際社會的關切，為人類早日戰勝疫情、更好地應對未來突發公共衛生事件作出積極貢獻。

責任編輯：鄧國強

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