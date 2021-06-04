國台辦回應日本捐疫苗：台灣民眾都明白 只有大陸疫苗才有效

台灣疫苗嚴重缺貨下，日本政府同意向台贈送124萬劑英國阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，計劃今日（4日）下午送抵桃園。中國大陸國台辦同日發表聲明指，當前只有接受安全高效、 數量充足的大陸疫苗，才能有效抵禦病毒侵襲，並再次狠批 民進黨當局把政治操弄，置於民眾生命健康安全之上。

日本外務大臣茂木敏充表示，台灣疫苗生產體制在7月後可望到位，但當前疫苗取得十分困難。他指10年前的東日本大地震，台灣人第一時間捐贈了大批捐款，日本人至今仍記得。日方基於與台灣的友誼，決定提供援助。日本航空此前已表示會協助運送，飛機當日中午11時許在東京起飛，料下午2時許抵台。

▲ 日本向台灣捐款124萬疫阿斯利康疫苗

台駐日代表謝長廷冒雨到成田機場送機，表示該批疫苗對台灣是及時雨，台日之間素有危難時互相支援的傳統。蔡英文總統此前也社交媒體上表示感謝。

國台辦發言人馬曉光以聲明回應，台灣爆發疫情以來，大陸多次表示願意幫助抗疫， 提供被世界衛生組織納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗，上海復星醫藥集團也表示願意供應 BioNTech疫苗。 半個多月過去，民進黨當局編造出種種藉口，對大陸疫苗輸台橫加阻撓，導致島內染疫人數和死亡人數節節攀升。

馬曉光指，台灣民眾都明白，當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗才能有效抵禦病毒侵襲。 當前，台灣疫情擴散正進入一個新的高峰，民眾生命健康還將遭受重大損害。 難道民進黨當局的政治生命比台灣民眾的生命還重要？ 是早一天建立島內民眾免疫屏障重要，還是繼續玩弄兩岸政治對抗的把戲重要？民進黨當局必須向廣大台灣民眾作出回答。

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責任編輯：陳建錫