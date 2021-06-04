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國台辦回應日本捐疫苗：台灣民眾都明白 只有大陸疫苗才有效（第三版）

國情動向 16:15 2021/06/04

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台灣疫苗嚴重缺貨下，日本政府同意向台贈送124萬劑英國阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，今日（4日）下午2時送抵桃園。中國大陸國台辦同日發表聲明指，當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗，才能有效抵禦病毒侵襲，並再次狠批民進黨當局把政治操弄，置於民眾生命健康安全之上。

（更新疫苗運抵台灣消息、外交部回應）

日本航空協助運送疫苗，飛機當日中午11時許在東京成田機場起飛，下午2許抵台。日本外務大臣茂木敏充表示，台灣疫苗生產體制在7月後可望到位，但當前疫苗取得十分困難。他指10年前的東京大地震，台灣人第一時間捐贈了大批捐款，日本人至今仍記得。日方基於與台灣的友誼，決定提供援助。

日本向台灣捐款124萬疫阿斯利康疫苗

台駐日代表謝長廷冒雨到成田機場送機，表示該批疫苗對台灣是及時雨，台日之間素有危難時互相支援的傳統。蔡英文總統此前也社交媒體上表示感謝。

國台辦發言人馬曉光以聲明回應，台灣爆發疫情以來，大陸多次表示願意幫助抗疫，提供被世界衛生組織納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗，上海復星醫藥集團也表示願意供應BioNTech疫苗。半個多月過去，民進黨當局編造出種種藉口，對大陸疫苗輸台橫加阻撓，導致島內染疫人數和死亡人數節節攀升。

馬曉光指，台灣民眾都明白，當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗才能有效抵禦病毒侵襲。當前，台灣疫情擴散正進入一個新的高峰，民眾生命健康還將遭受重大損害。難道民進黨當局的政治生命比台灣民眾的生命還重要？是早一天建立島內民眾免疫屏障重要，還是繼續玩弄兩岸政治對抗的把戲重要？

大陸外交部下午的記者會上，也有媒體問到日本捐贈疫苗一事。發言人汪文斌表示，大陸和台灣是血脈相連的一家人，大陸對廣大台灣同胞面臨的嚴峻疫情感同身受，一直明確表示，願盡最大的努力幫助他們盡快度過難關。民進黨當局百般阻撓大陸疫苗輸台，甚至謊稱大陸阻礙其採購疫苗，是為了政治私利，有違基本的人道主義精神。大陸一貫支持抗疫合作，並為此作出積極貢獻，也希望有關方面切實貫徹援助疫苗挽救生命的初衷，不要執著於政治作秀。

【台灣疫情】日本124萬劑AZ疫苗下午抵台 美國疫苗月底到貨

【台灣疫情】台當局稱將買本土疫苗 但前綠營立委直言不敢打

責任編輯：陳建錫

傳染病 治療 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 BioNTech 疫苗 國務院台灣事務辦公室 民進黨 日本航空

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