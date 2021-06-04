中美難脫鉤一例說明　蘋果去年用大陸供應商首超台

拜登（Joe Biden）政府上台後推動產業鏈多元化，被指實質地實踐中美產業「脫鉤」。但日媒報道，美國科技巨頭蘋果（Apple）去年採用的中國大陸供應商，首度比台灣供應商多，凸顯美國政府要說服企業減少對中國的依賴，有其困難。

根據日經亞洲（Nikkei Asia）公布對蘋果年度供應商名單的分析結果，雖然美國前總統特朗普（Donald Trump）在任內與中國打起貿易戰，蘋果公司去年在中國和香港仍有51家供應商，比2018年的42家多。蘋果未公布2019年的資料。

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這是台灣首度失去榜首的地位。日經亞洲表示，這份名單涵蓋蘋果上年度98%的零組件及生產支出；自2013年起，蘋果幾乎每年都會公布這份名單。

英國衛報（The Guardian）報道，蘋果是全球最大科技公司，去年銷售超過3億件裝置，包括iPhone、智能手錶、iPad、Mac等，營收以數千億美元計算。

中國供應商「黃金門票」：價低

如此規模的營收，意味著蘋果會對中國無可比擬的龐大製造基地和技能聚集處感興趣。

一名蘋果供應鏈經理告訴日經亞洲，中國供應商的成功之處也在於難以競爭的低價，而成為蘋果供應商就等於拿到一張「黃金門票」。

這名經理說，「他們願意接下其他供應商不想接的低利潤業務。這樣一來，他們就能藉著與蘋果合作來逐步升級，下次就可以競標更多業務。」

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蘋果在中國利用承包商來製造產品，例如鴻海、和碩、緯創等企業在中國聘用了數十萬人來組裝蘋果的裝置。為了提升多樣性，蘋果試圖把承包商鏈擴大到其他亞洲國家，例如印度。

鴻海雖來自台灣，卻在中國大陸接下愈來愈多蘋果業務，對中國的依存度加深；即使中美之間政治關係緊張，中國過去數年也一直在成長。

路透社2019年分析了供應商名單，發現蘋果在中國的承包工廠擴點數量比其他地方多，鴻海從2015年的19處增加到2019年的29處，和碩也從8處增為12處。

另外，路透社提到，蘋果近年從中國採購的芯片、線路、電路板等原物料，也比其他地方多。

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責任編輯：鄧國強

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