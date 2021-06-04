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清華來了個虛擬女學生  「華智冰」凸顯中國尖端AI技術（多圖,有片）

經濟脈搏 17:15 2021/06/04

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清華來了個虛擬女學生  「華智冰」凸顯中國尖端AI技術（多圖,有片）

北京清華大學宣布招收中國首名人工智能學生「華智冰」，「本人」近日透過影片亮相。「華智冰」據稱精通書畫音樂創作，可說是美貎與智慧並重，但她當然不是真人，而是一部稱為「悟道2.0」、具有學習能力的國產超大規模人工智能模型。

短片中相貎清秀的女生，也是由這套系統生成的虛擬人像。

新華社、中國新聞網、科技日報等報道，北京清華大學1日宣布，錄取中國首名人工智能（AI）學生「華智冰」，她已拜於清華大學計算機系知識工程實驗室的教授唐杰門下，跟著他共同鑽研人工智慧、深度學習領域的專業知識。清大並為她辦理了學生證、註冊電子信箱。

清華大學為「她」辦了學生證

報道指出，「華智冰」是由國家科技部支持的北京智源人工智能研究院，與專攻對話AI的小冰公司、智譜AI團隊共同研發，身兼智源人工智能研究院副院長的清大教授唐杰為計劃總主持人。

雖然報道並未詳加解釋，不過一般認為「華智冰」這個名字，來自於「清華大學」、「智譜」與「小冰」。

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據報道，2021年北京智源大會1日到3日於北京中關村國家自主創新示範區會議中心舉行，唐杰在會中首度公布一支關於「華智冰」的影片，揭露華智冰的面貌。

唐杰說明，華智冰的長相、聲音與詩詞創作，以及影片中背景音樂，全都是人工智慧技術生成的。而且她不但會創作，還具有一定的推理、情感感知與互動的能力。

「華智冰」其實是AI模型悟道2.0

華智冰在影片表示，自己由於深感不足而選擇進入清華就讀，並且在過程中對於「自己是如何誕生」、「能否了解自己」等有關身世的問題感到好奇，因此決定加入唐杰的實驗室，一起學習。

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她並開玩笑說，「唐老師一開始還有點猶豫，因為培養我實在是太貴了。」

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唐杰表示，華智冰背後所依靠的是中國首個超大規模人工智能模型「悟道2.0」，這套模型在9個競賽測驗任務中拿下國際第一。「這套模型可以同時處理海量的中文資料、英文資料、圖資料等，而且訓練效果特別好，既可以中文做答，也可以問中文回答英文，甚至是圖片。」

唐杰說明，悟道2.0的目的是讓機器像人一樣思考，實踐通用的人工智能，並為開發者賦能，進而推動智能應用生態的形成；「華智冰就是這個努力的成果」。

研究團隊：她會學習  但不會有感情

至於外界擔心的倫理問題，例如華智冰是否會產生自我情感，唐杰明確表示目前並不會，「人工智慧的未來是主體化，具有自主意識，但至少要50年以後。」

他進一步說明，與普通人相比，華智冰學習成長的速度會快很多，假如今年6歲，明年可能就會達到12歲的認知水準。「當然，對她來講，仍是一個非常艱難的認知過程。」

責任編輯：鄧國強

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